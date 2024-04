Niente canone per 9 mesi e 100€ in Buoni Amazon: questo è il conto da aprire

Tra i tanti nomi di banche che orbitano nel settore italiano, Crédit Agricole sta facendo parlare di sé grazie a un’incredibile offerta: niente canone per i primi 9 mesi e fino a 100€ in Buoni Amazon.

Un motivo ben valido per aprire questo conto, ma ci sono tanti altri vantaggi da conoscere. Prendiamo, ad esempio, l’app dedicata: bonifici, controllo saldo, ricarica cellulare e altre operazioni sono completamente gestibile tramite essa.

E se vuoi incrementare i tuoi risparmi, Crédit Agricole propone il Conto Deposito, con tassi di interesse competitivi: il 4% annuo lordo per i primi tre mesi e il 3,75% per i successivi sei.

Vantaggi e fino a 100€ in Buoni Amazon con Crédit Agricole

Come ottenere i buoni con Crédit Agricole? Devi aprire il conto online entro il 30 Aprile 2024, sottoscrivere la Carta Debit Visa e inserire il codice promozionale VISA.

Continuando a dare un’occhiata all’offerta, la sicurezza viene messa al primo posto. Ci sono diverse funzioni per proteggere il tuo denaro:

messa in pausa la carta di debito;

blocco immediato della carta in caso di furto o smarrimento.

Inoltre, la banca mette a disposizione dei propri clienti un servizio di consulenza dedicato, sia in filiale che a distanza. Un team di esperti sarà sempre al tuo fianco per aiutarti a scegliere le soluzioni più adatte alle tue esigenze.

Clicca qui per scoprire di più sull’offerta di Crédit Agricole e per aprire il tuo conto online in pochi minuti. Niente canone per 9 mesi e 100€ in Buoni Amazon: un’occasione da non perdere!