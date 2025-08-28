Niente più blocchi geografici con Private Internet Access, ora a soli 2€/mese

In questo momento Private Internet Access è in offerta a soli 1,99€ al mese. L'ideale per superare i blocchi geografici.
Edoardo Damato
Pubblicato il 28 ago 2025
Chi viaggia spesso, soprattutto fuori dai confini nazionali, ha bisogno di una VPN affidabile che consenta di superare le restrizioni geografiche e allo stesso tempo di proteggere la connessione su reti pubbliche come quelle di hotel, bar o aeroporti.

In questo momento, una delle scelte più convenienti è Private Internet Access, proposta in abbonamento a 1,99€ al mese per il piano biennale, con 2 mesi extra gratuiti. L’offerta include anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni, ed è disponibile direttamente sul sito ufficiale del servizio.

Perché scegliere Private Internet Access

Attivando Private Internet Access si ottiene l’accesso a una VPN sicura, veloce e senza registrazione dei dati, grazie alla sua politica no-log. Ogni connessione viene crittografata, garantendo privacy totale e impedendo che terzi possano monitorare il traffico internet.

La rete di migliaia di server distribuiti in tutto il mondo consente di cambiare facilmente indirizzo IP e collegarsi come se ci si trovasse in un altro Paese, aggirando così blocchi, censura e limitazioni territoriali. Direttamente dall’app ufficiale si può scegliere il server da utilizzare e iniziare a navigare senza restrizioni.

Un ulteriore punto di forza di Private Internet Access è la possibilità di utilizzare la VPN su più dispositivi contemporaneamente, in modalità multi-device, così da proteggere PC, smartphone e tablet con un unico abbonamento. Il servizio integra anche un blocco pubblicità e tracker, rendendo la navigazione più rapida e pulita.

Con l’attuale promozione, questo strumento diventa quindi una soluzione ideale per chi cerca una VPN completa, economica e pensata per i viaggiatori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

