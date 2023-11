Non perdere l'occasione di risparmiare 200€ con Amex Carta Oro

Se stai cercando un’opportunità per risparmiare e godere di una serie di vantaggi esclusivi, Amex Carta Oro potrebbe essere la scelta giusta.

Attualmente, l’offerta straordinaria di sconti fino a 200€ è disponibile per coloro che richiedono la carta entro il 16 gennaio 2024 e effettuano una spesa minima di 2000€ nei 3 mesi successivi all’attivazione.

Approfitta di tutti i vantaggi inclusi nella tua Amex Carta Oro

Questa carta di credito di American Express offre una gamma completa di vantaggi, tra cui assicurazioni per viaggi, sconti su hotel, voli, noleggi auto e voucher viaggi.

Con Amex Carta Oro, è possibile ottenere sconti fino a 50€ su biglietti per eventi acquistati tramite Vivaticket, oltre a vantaggi come l’accesso al Priority Pass con un valore di 149€, che offre l’entrata a oltre 1200 salotti VIP negli aeroporti di tutto il mondo.

La copertura assicurativa è un elemento fondamentale di questa carta, con World Travel Assist che offre una protezione fino a 3000€ per spese mediche, anche all’estero.

The Hotel Collection aggiunge un credito di 100€ per migliorare la propria camera in base alla disponibilità dell’hotel.

Amex Carta Oro offre inoltre sconti esclusivi presso partner come Hertz e Avis per i noleggi auto, e attraverso Amex Offers si ricevono direttamente sconti e offerte senza necessità di codici o voucher.

Con un canone gratuito per il primo anno e un successivo di 20€, questa carta offre anche la possibilità di personalizzare la linea di credito fino a 15.000€ e di pagare gli acquisti con saldo o a rate mensili.

Si guadagna un punto per ogni euro speso con il Club Membership Rewards, che possono essere utilizzati per ottenere ulteriori sconti o premi dal catalogo interno di American Express.

La sicurezza è una priorità con la protezione antifrode, che fornisce una carta sostitutiva in caso di smarrimento o furto, e la protezione sugli acquisti che copre i beni fino a 90 giorni.

Con un’assistenza clienti sempre disponibile, la Amex Carta Oro offre una soluzione completa per coloro che cercano vantaggi, risparmi e tranquillità finanziaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.