Non perderti l'offerta Sky+Netflix: super intrattenimento in sconto

Sky e Netflix hanno lanciato una proposta che sta attirando l’attenzione degli appassionati di serie TV, film e programmi di intrattenimento: l’offerta Intrattenimento Plus. Questa partnership unica nel suo genere combina il meglio di due mondi dell’entertainment, offrendo un’esperienza di visione senza precedenti a un prezzo davvero vantaggioso.

Come funziona l’offerta Sky+Netflix

L’offerta “Intrattenimento Plus” permette di accedere ai contenuti di Sky TV, inclusi i canali dedicati alle serie, agli show per tutta la famiglia, un ampio mondo di documentari, le notizie, e le esclusive produzioni Sky Original. Allo stesso tempo, potrai accedere a tutto il catalogo Netflix, che include serie TV, film, documentari, e programmi per bambini e ragazzi, senza interruzioni pubblicitarie.

Ciò che rende questa offerta particolarmente allettante è la sua flessibilità e convenienza economica. Potrai infatti scegliere tra vari piani in base alle tue esigenze:

Sky TV + Netflix Base, con visione in HD su 1 schermo alla volta a 14,90€ al mese per 18 mesi (anziché 30€ al mese).

al mese per 18 mesi (anziché 30€ al mese). Sky TV + Netflix Standard, che offre visione in HD su 2 schermi contemporaneamente a 18,90€ al mese per 18 mesi (anziché 34€ al mese).

al mese per 18 mesi (anziché 34€ al mese). Sky TV + Netflix Premium, per visione in 4K+HDR su 4 schermi in contemporanea a 22,90€ al mese per 18 mesi (anziché 38€ al mese).

Oltre alla ricchezza di contenuti e alla qualità dell’immagine, l’offerta include l’app Sky Go, che consente di guardare i programmi Sky in qualunque momento e ovunque, aggiungendo un ulteriore livello di comodità.

Un’altra caratteristica interessante è che, se hai già un abbonamento Netflix, l’adesione a questo pacchetto non solo è possibile, ma consente di continuare a godere dei contenuti Netflix su tutti i dispositivi a un prezzo ridotto, grazie alla partnership con Sky. Questo significa che non è necessario rinunciare all’account Netflix esistente, ma si può invece integrare e migliorare l’esperienza di visione.

Attenzione però: per approfittare di questa speciale promozione hai tempo fino al 17 aprile, e con soli 5 € in più al mese potrai accedere anche al pacchetto Sky Cinema con incluso anche Paramount+, per un’esperienza di visione a 360 gradi.

Queste offerte rappresentano una soluzione davvero interessante se stai cercando tanto intrattenimento per te e per la tua famiglia. Con la comodità di un unico abbonamento e la possibilità di personalizzare il piano in base alle tue esigenze, Sky e Netflix offrono un pacchetto intrattenimento super. Visita ora il sito e abbonati online o richiedi la consulenza di un operatore.