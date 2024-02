Non solo canone zero, ma anche il 5% di interesse con SelfyConto: scopri di più

Da qualche anno, SelfyConto di Banca Mediolanum è diventato punto di riferimento per i giovani in cerca del loro primo conto bancario. Vista questa tendenza, la banca ha lanciato una promozione a misura di Under 30.

Ma c’è dell’altro. Per non dimenticare i risparmiatori più grandi e consapevoli, in questo periodo se aprono il conto, oltra al canone zero per il primo anno, possono far crescere i propri risparmi per 6 mesi al tasso di interesse annuo lordo del 5%.

SelfyConto: canone gratuito e vantaggi esclusivi

La prima cosa che cade all’occhio di SelfyConto è il canone gratuito per il primo anno. Per gli Under 30 la promo è diversa: canone a zero fino al compimento del 30° anno di età.

Non è soltanto questo aspetto che rende appetibile questo conto. Usando la carta di debito per acquistare online e nei negozi fisici, ma anche per prelevare in area euro, non si pagano commissioni.

Stesso discorso vale per l’invio di bonifici, per il pagamento delle utenze, degli F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

La comodità del conto è anche nella gestione da app o home banking. I clienti possono consultare autonomamente i saldi e i movimenti del conto e delle carte.

Parlando nello specifico di carte di pagamento, oltre a essere prodotte in PVC riciclato al 100%, possono essere collegate ai wallet digitali più diffusi, come Apple Pay e Google Pay. Non bastasse questo, Mediolanum consente tramite il conto di poter fare trading online su 24 mercati mondiali.

Cosa occorre per aprire il conto? Entrare nella pagina ufficiale di Mediolanum, avere a portata di mano un documento di riconoscimento, il codice fiscale, il numero di telefono e un indirizzo email valido e avviare la procedura, che diventa più rapida se possiedi lo SPID. Se vuoi farlo subito, clicca sul bottone qui sotto.

