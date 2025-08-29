NordVPN: accesso gratis per un mese alla VPN e nuova offerta speciale

Vuoi provare NordVPN per un mese gratis? Con questo codice è possibile: basta inserirlo in fase di acquisto.
Edoardo Damato
Pubblicato il 29 ago 2025
NordVPN: accesso gratis per un mese alla VPN e nuova offerta speciale

Tra i provider più affidabili al mondo, NordVPN si conferma leader del settore e in questo momento diventa ancora più vantaggiosa grazie a una promozione esclusiva.

Attivando il piano da 24 mesi, si ricevono 4 mesi aggiuntivi gratuiti, per un totale di 28 mesi di utilizzo continuativo con un unico abbonamento. La promozione consente di ridurre la spesa del 73%, portando il costo del piano a 3,09€ al mese.

Ma soprattutto in questo momento è possibile usare gratis il servizio per un mese: per approfittare dell’offerta basta andare sul sito ufficiale e selezionare il pacchetto biennale e inserire il codice BALZE1MO nell’apposito campo durante l’attivazione. L’iniziativa è valida per un periodo limitato, con inclusa la garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni.

Tutti i vantaggi di NordVPN

Oltre al vantaggio economico, NordVPN mette a disposizione una rete di oltre 7.000 server distribuiti in più di 100 Paesi, permettendo di cambiare indirizzo IP in pochi secondi e di accedere ai contenuti superando censure e restrizioni geografiche. Il servizio adotta una rigorosa politica no-log, garantendo la massima riservatezza dei dati personali.

Grazie alla crittografia avanzata, la connessione rimane sicura anche quando si utilizzano Wi-Fi pubblici, come in aeroporti, bar o hotel. L’abbonamento può essere usato su fino a 10 dispositivi contemporaneamente, con app dedicate per PC, smartphone e tablet.

Con la promozione attiva, è quindi possibile navigare in totale libertà per un mese e terminato il periodo di prova gratis usufruire di 28 mesi continuativi a 3,08€ al mese, sfruttando uno degli strumenti di sicurezza online più apprezzati al mondo.

