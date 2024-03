NordVPN al 67% di sconto e ricevi 3 mesi da regalare a un amico

L’offerta per il compleanno di NordVPN potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno: abbonamento biennale a partire da soli 3,99 euro al mese, con un risparmio fino al 63% e ben 3 mesi da regalare a un amico.

La scelta sicura per la tua privacy

Con NordVPN, puoi proteggere la tua attività online da occhi indiscreti e hacker che potrebbero cercare di intercettare i tuoi dati sensibili. Senza una VPN, il tuo indirizzo IP e la tua posizione sono visibili agli altri sulla rete, mettendo a rischio la tua privacy e sicurezza.

Ma in che modo NordVPN può aiutarti? Attraverso la crittografia della connessione, NordVPN protegge il tuo indirizzo IP, la tua posizione virtuale e le tue attività online. Questo ti consente di navigare su internet in modo sicuro e privato, senza preoccupazioni.

Per iniziare, basta seguire tre semplici passaggi: abbonarsi a NordVPN, scaricare l’applicazione e connettersi a un server VPN. Una volta connesso, otterrai numerosi vantaggi, tra cui:

Streaming ininterrotto su tutti i tuoi dispositivi, senza limiti di larghezza di banda o velocità

di larghezza di banda o velocità Configurazione VPN facile con pochi clic , per una connessione rapida e sicura

, per una connessione rapida e sicura Crittografia di nuova generazione A-256 per proteggere i tuoi dati online su qualsiasi rete

Funzione anti-malware per una maggiore sicurezza durante la navigazione

per una maggiore sicurezza durante la navigazione Politica rigorosa di no-log , garantendo che le tue informazioni private restino private

, garantendo che le tue informazioni private restino private Supporto per sei dispositivi con un unico account NordVPN, su tutti i sistemi operativi e browser

Inoltre, NordVPN offre una vasta rete di server VPN in tutto il mondo, garantendo una connessione stabile e veloce ovunque ti trovi. Ottieni il massimo livello di sicurezza online a un prezzo conveniente. Con il 63% di sconto sui piani NordVPN di 2 anni e 3 mesi gratuiti per un amico, è il momento ideale per proteggere la tua privacy online e regalare, al tempo stesso, sicurezza.