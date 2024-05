NordVPN: ancora per poco in offerta al 71% di sconto con gift card da 50 euro

Nelle ultime ore NordVPN ha lanciato una nuova offerta che consente di sottoscrivere il piano di due anni a partire da 3,69 euro, con sconti fino al 71% e una gift card dal valore massimo di 50 euro. In più è possibile beneficiare della garanzia di rimborso di 30 giorni, che permette dunque di provare il servizio per un mese per poi decidere se proseguire o richiedere il rimborso completo.

Il piano di due anni di NordVPN in offerta al 71% di sconto offre l’esperienza più completa garantita da uno dei servizi di rete virtuale privata di riferimento del settore. A tutto questo si aggiunge infine un regalo di tre mesi extra gratuiti. Per sottoscrivere la promozione è sufficiente collegarsi a questa pagina di NordVPN oppure cliccare sul bottone qui sotto.

La nuova offerta di NordVPN: 71% di sconto e gift card da 50 euro

Lo sconto massimo della nuova offerta di NordVPN è riservato al piano di due anni Ultimate. Rispetto al piano Base include l’opzione Threat Protection, un password manager multipiattaforma e un servizio di monitoraggio continuo del Dark Web per eventuali fughe di dati.

Rispetto invece al piano Plus, aggiunge 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato, più una copertura di 5.000 euro sia per recuperare i dati persi a causa di una truffa informatica sia per il recupero di denaro dopo una frode per acquisti online. Nell’ambito poi della promozione odierna, il valore della gift card è di 50 euro, anziché 20 euro (piano Plus) e 10 euro (piano Base).

Per aderire all’ultima offerta di NordVPN e ottenere così la gift card di GoGift da spendere su Amazon, Airbnb, Flixbus e altri noti brand, collegati alla pagina della promozione qui oppure clicca sul bottone posizionato qui sotto.