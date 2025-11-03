NordVPN apre agli sconti del Black Friday sui piani di 2 anni

L'attuale promozione in corso permette di beneficiare dei prezzi più bassi di tutto il 2025 sui piani Base, Plus e Ultimate.
3 nov 2025
Per gli utenti che stanno valutando l’acquisto di una VPN segnaliamo l’offerta del Black Friday di NordVPN, punto di riferimento del settore grazie alla sua velocità di connessione considerevole e alle diverse funzionalità extra che aiutano ad aumentare la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti, su tutte Threat Protection.

L’ultima offerta lanciata da NordVPN consente di sottoscrivere i piani della durata di due anni Base, Plus e Ultimate al prezzo più basso del 2025: i prezzi partono da 2,99 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto e tre mesi extra di servizio in regalo.

NordVPN in sconto del 74%

Chi non ha particolari esigenze ed è interessato al solo servizio di rete privata virtuale può affidarsi al piano Base di NordVPN, disponibile in offerta a 2,99 euro al mese per due anni. Il piano in questione include infatti la medesima protezione VPN garantita dagli altri due piani superiori, vale a dire Plus e Ultimate, senza contare poi l’inclusione della versione lite di Threat Protection, grazie alla quale è possibile bloccare pubblicità e domini pericolosi.

Il piano Plus, in offerta al prezzo scontato di 3,89 euro al mese, offre Threat Protection Pro nella sua versione completa, per una maggiore protezione anti-malware e il blocco dell’accesso a siti web fraudolenti costruiti appositamente per portare a termine attacchi di phishing. C’è anche un password manager multipiattaforma e il monitoraggio dei propri dati sensibili, con puntuali avvisi in caso di violazione.

In ultimo c’è il piano Ultimate, anche lui in sconto del 74% e disponibile a 6,39 euro al mese per i primi due anni. Alle funzionalità già citate dei precedenti due piani, aggiunge un’archiviazione su cloud sicura con 1 TB di spazio disponibile e un’assicurazione con copertura da 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti di identità.

