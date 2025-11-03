NordVPN apre agli sconti del Black Friday sui piani di 2 anni

Per gli utenti che stanno valutando l’acquisto di una VPN segnaliamo l’offerta del Black Friday di NordVPN, punto di riferimento del settore grazie alla sua velocità di connessione considerevole e alle diverse funzionalità extra che aiutano ad aumentare la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti, su tutte Threat Protection.

L’ultima offerta lanciata da NordVPN consente di sottoscrivere i piani della durata di due anni Base, Plus e Ultimate al prezzo più basso del 2025: i prezzi partono da 2,99 euro al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto e tre mesi extra di servizio in regalo.

NordVPN in sconto del 74%

Chi non ha particolari esigenze ed è interessato al solo servizio di rete privata virtuale può affidarsi al piano Base di NordVPN, disponibile in offerta a 2,99 euro al mese per due anni. Il piano in questione include infatti la medesima protezione VPN garantita dagli altri due piani superiori, vale a dire Plus e Ultimate, senza contare poi l’inclusione della versione lite di Threat Protection, grazie alla quale è possibile bloccare pubblicità e domini pericolosi.

Il piano Plus, in offerta al prezzo scontato di 3,89 euro al mese, offre Threat Protection Pro nella sua versione completa, per una maggiore protezione anti-malware e il blocco dell’accesso a siti web fraudolenti costruiti appositamente per portare a termine attacchi di phishing. C’è anche un password manager multipiattaforma e il monitoraggio dei propri dati sensibili, con puntuali avvisi in caso di violazione.

In ultimo c’è il piano Ultimate, anche lui in sconto del 74% e disponibile a 6,39 euro al mese per i primi due anni. Alle funzionalità già citate dei precedenti due piani, aggiunge un’archiviazione su cloud sicura con 1 TB di spazio disponibile e un’assicurazione con copertura da 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti di identità.