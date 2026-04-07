NordVPN aumenta lo sconto sui piani di 2 anni arrivando al 76% in meno

Lo sconto più alto è applicato al piano Plus, disponibile a 3,49 euro al mese, uno dei prezzi più bassi di sempre.
Federico Pisanu
Pubblicato il 7 apr 2026
NordVPN aumenta lo sconto sui piani di 2 anni arrivando al 76% in meno
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Per chi vuole una navigazione in Internet libera e accessibile, senza rinunciare né alla velocità di connessione né tantomeno alla sicurezza dei propri dati personali, una delle prime scelte assolute è la VPN di NordVPN, protagonista in questi ultimi giorni di una nuova promozione che permette di risparmiare fino al 76% sui piani della durata di due anni.

NordVPN è uno dei fornitori VPN più veloci al mondo, consente di evitare attacchi di phishing, malware e truffe informatiche, oltre che proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea con un unico account. L’offerta in corso sul sito ufficiale di NordVPN è valida per un periodo di tempo limitato e include la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn sconto 76 per cento

I nuovi prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN

Nell’ambito della nuova promozione i prezzi dei piani VPN di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 76%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. Segue ora una panoramica breve ma esaustiva dei nuovi prezzi scontati dei piani Base, Plus e Ultimate della durata di 24 mesi:

  • Base: 2,99 euro al mese, 71,76 euro per i primi 24 mesi invece di 278,16 euro per effetto del 74% di sconto rispetto al prezzo consigliato
  • Plus: 3,49 euro al mese, 83,76 euro per i primi 24 mesi invece di 359,76 euro per effetto del 76% di sconto rispetto al prezzo consigliato
  • Ultimate: 6,19 euro al mese, 148,56 euro per i primi 24 mesi invece di 513,36 euro per effetto del 71% di sconto rispetto al prezzo consigliato
Pagina offerta NordVPN

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