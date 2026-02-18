NordVPN compie gli anni e ci fa un regalo: arriva il 76% di sconto

La scontistica massima è valida sui piani Base e Plus della durata di due anni, con in più tre mesi extra in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 feb 2026
NordVPN compie gli anni e ci fa un regalo: arriva il 76% di sconto
Nel panorama VPN è il momento di festeggiare NordVPN e il suo compleanno. Per l’occasione, il servizio di rete privata virtuale ha scelto di regalare ai nuovi clienti fino al 76% di sconto sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.

La scontistica massima è riservata ai piani Base e Plus, che in comune hanno il medesimo servizio VPN, grazie al quale è possibile navigare in completo anonimato e sbloccare la visione dei contenuti streaming quando ci si trova all’estero. Inoltre, è possibile beneficiare di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

nordvpn offerta compleanno

Il compleanno di NordVPN rivoluziona i prezzi

NordVPN ha scelto di fare le cose davvero in grande per il suo compleanno, proponendo una delle migliori offerte di sempre, anche se confrontate con quelle promosse in occasione dei principali eventi dello scorso anno, su tutti il Black Friday. Da qui lo scossone ai prezzi dei vari piani della durata di due anni, che cambiano in questo modo:

  • piano Base: 3,09 euro al mese per i primi 24 mesi + 3 mesi extra di servizio in regalo (76% di sconto)
  • piano Plus: 3,59 euro al mese per i primi 24 mesi + 3 mesi extra di servizio in regalo (76% di sconto)
  • piano Ultimate: 6,59 euro al mese per i primi 24 mesi + 3 mesi extra di servizio in regalo 69% di sconto)

L’attuale offerta di compleanno di NordVPN, che consente di beneficiare di uno sconto fino al 76% sui piani di due anni di una delle VPN più affidabili e veloci dell’intero settore, è valida per un periodo di tempo limitato. Inoltre, come già accennato nell’introduzione, se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto: maggiori informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata all’offerta.

