Sconti fino al 76% sui piani della durata di due anni di una delle VPN punto di riferimento dell'intero settore.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 feb 2026
NordVPN compie gli anni e si regala una super offerta (-76%)
NordVPN ha da poco lanciato la sua offerta di compleanno, con sconti fino al 76% sui piani della durata di due anni e tre mesi extra di servizio in regalo. Nell’ambito della nuova promozione, i prezzi partono da 3,09 euro al mese, con la possibilità di ottenere uno dei servizi di rete privata virtuale più affidabili e veloci dell’intero panorama VPN a livello globale.

Tra le altre cose, proprio nel mese di febbraio la domanda di VPN è in rapida ascesa, alla luce dei tanti eventi sportivi e non e delle prime vacanze di questo 2026 per gli italiani. Inoltre, c’è anche la conferma della garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali.

I nuovi prezzi scontati con l’offerta di compleanno

Ecco, dunque, come cambiano i prezzi dei piani di due anni di NordVPN nell’ambito della nuova offerta di compleanno per questo 2026:

  • piano Base: 3,09 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (importo complessivo 83,43 euro invece di 312,93 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 139,08 euro all’anno)
  • piano Plus: 3,59 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (importo complessivo 96,93 euro invece di 404,73 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 179,88 euro all’anno)
  • piano Ultimate: 6,59 euro al mese per 2 anni + 3 mesi extra (importo complessivo 177,93 euro invece di 577,53 euro per i primi 27 mesi, rinnovo a 256,68 euro all’anno

Paradossalmente, l’elemento in comune di tutti i piani di NordVPN è proprio la VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di navigare sul web in totale anonimato e di sbloccare la visione dei proprio contenuti streaming preferiti ovunque ci si trovi, superando così le restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete nazionali. L’offerta, lo ricordiamo, è valida per un periodo di tempo limitato (scade il 1° aprile, ndr).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

