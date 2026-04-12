NordVPN da soli 2,99€ al mese: ti protegge e scopri se i tuoi dati sono sul Dark Web

Tra le funzioni include nell'abbonamento NordVPN, in promo a partire da 2,99 euro, anche "Dark Web Monitor" che ti avvisa in caso di violazioni.
Eleonora Busi
Pubblicato il 12 apr 2026
NordVPN da soli 2,99€ al mese: ti protegge e scopri se i tuoi dati sono sul Dark Web

I tuoi dati sono sul dark web? C’è un modo per scoprirlo: abbonandoti a NordVPN, hai accesso alla funzione “Dark Web Monitor” che scansiona automaticamente le pagine del dark web alla ricerca di eventuali leak di dati personali: in caso affermativo, riceverai una notifica, così puoi mettere subito al sicuro i tuoi account. Il servizio, ma non è l’unico, è disponibile soltanto per gli abbonati NordVPN: se sei un nuovo utente, puoi approfittare del 76% di sconto immediato. Da 11,59 euro, il piano più economico passa a soli 2,99 euro al mese.

Abbonati a NordVPN a prezzo scontato

Perché scegliere NordVPN? Tutti i dettagli

NordVPN cripta la tua connessione Internet, nascondendo il tuo indirizzo IP e la tua posizione: così puoi navigare in modo sicuro e privato ovunque ti trovi. Queste tutte le funzionalità garantite agli abbonati NordVPN:

  • Nessun limite di larghezza di banda o velocità, per streaming sicuro senza interruzioni o rallentamenti
  • Configurazione facile in pochi clic
  • Crittografia A-256 di nuova generazione che mantiene i tuoi dati al sicuro anche su Wi-Fi pubblico
  • Dark Web Monitor per ricevere avvisi su possibili credenziali trapelate
  • Rigida politica no-log: la piattaforma non memorizza le informazioni private
  • Fino a 10 dispositivi supportati per account (su tutti i sistemi operativi e browser)
Scopri i piani NordVPN in promozione

La rete NordVPN conta oltre 9.200 server in 211 Paesi, con velocità sorprendenti. Grazie alla promo in corso, puoi avere tutto questo e molto altro a partire da 2,99 euro al mese: il piano “Base” è scontato del 74% sottoscrivendo l’opzione 2 anni. Con il piano “Plus” risparmi il 76% (3,49 euro al mese), mentre con il piano “Ultimate” a 6,19 euro al mese, risparmi il 71%.

Tutti i piani includono garanzia di rimborso di 30 giorni e funzionalità aggiuntive in base a quello scelto. Approfitta della promo NordVPN online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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