NordVPN festeggia gli anni: fino al 76% di sconto e 3 mesi extra

In occasione del suo compleanno, NordVPN ha scelto di lanciare una nuova promozione sui piani di due anni: nell’ambito dell’offerta speciale è possibile risparmiare fino al 76% e ottenere tre mesi extra in regalo, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Nel panorama VPN a livello globale, NordVPN continua a essere un punto di riferimento assoluto per tutti coloro che sono alla ricerca di un servizio di rete privata virtuale veloce, facile da usare e affidabile. Tra i suoi principali punti di forza si annovera Threat Protection Pro, strumento anti-malware proprietario disponibile a partire dal piano Plus.

I prezzi di NordVPN con l’offerta di compleanno

La promozione di compleanno di NordVPN offre dunque una nuova opportunità agli utenti che intendono navigare in modo più sicuro e privato. Ecco una rapida panoramica dei prezzi in vigore in questo momento sul sito ufficiale dell’azienda punto di riferimento del settore:

Piano Base: 3,09 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra per un totale di 83,43 euro anziché 312,93 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 139,08 euro all’anno)

al mese per 24 mesi + 3 mesi extra per un totale di 83,43 euro anziché 312,93 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 139,08 euro all’anno) Piano Plus: 3,59 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra per un totale di 96,93 euro anziché 404,73 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 179,88 euro all’anno)

al mese per 24 mesi + 3 mesi extra per un totale di 96,93 euro anziché 404,73 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 179,88 euro all’anno) Piano Ultimate: 6,59 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra per un totale di 177,93 euro anziché 577,53 euro nei primi 27 mesi (si rinnova a 256,68 euro all’anno)

Tutti i piani condividono la medesima VPN, il servizio che consente di navigare sul web in modo privato e superare il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali sui contenuti streaming quando si è all’estero. Per beneficiare di un’ulteriore protezione sul web, invece si possono prendere in considerazione i piani Plus e Ultimate che integrano lo strumento anti-malware Threat Protection Pro, in grado di bloccare la pubblicità online, il tracciamento dei dati e i malware.