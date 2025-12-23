NordVPN in offerta al prezzo più basso del 2025: 74% di sconto fino al 7 gennaio

Ultimi giorni per approfittare della migliore offerta dell’anno di NordVPN: fino al 7 gennaio è possibile acquistare uno dei tre piani della durata di due anni in sconto del 74%, usufruendo anche di 3 mesi extra in regalo e della garanzia di rimborso di 30 giorni nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare quelle che erano le aspettative iniziali.

Il 74% di sconto proposto da NordVPN si traduce nei prezzi più bassi di tutto il 2025: 2,99 euro per il piano Base, 3,89 euro per il piano Plus e 6,39 euro per il piano Ultimate. Per quanti hanno la necessità di una VPN esclusivamente per sbloccare i contenuti streaming preferiti e navigare sul web in privato, il piano Base è più che sufficiente.

I piani di NordVPN

Come appena detto, sul fronte delle funzionalità VPN il piano Base è completo: il servizio di rete privata virtuale è il medesimo dei piani Plus e Ultimate, così come l’uso su dieci dispositivi in contemporanea e il monitoraggio del Dark Web, a cui si aggiunge il filtro del traffico web tramite i server DNS proprietari per bloccare domini pericolosi e pubblicità.

Con il piano Plus gli utenti beneficiano di una protezione online aggiuntiva grazie a Threat Protection Pro, lo strumento proprietario anti-malware che oltre a controllare i file scaricati dal web protegge dai siti web fraudolenti e blocca sia le pubblicità dei siti che il tracciamento dei dati da parte dei servizi di terze parti.

Accanto a Threat Protection Pro, il piano NordVPN Plus include anche un password manager multipiattaforma, strumento in grado di sincronizzare ed eseguire in automatico il backup delle password su tutti i propri dispositivi. C’è poi la funzionalità Data Breach Scanner, utile a controllare eventuali violazioni di dati come password, indirizzi e-mail e carte di credito.

Infine, il piano Ultimate propone tutte le funzionalità dei precedenti piani più uno spazio di archiviazione crittografata su cloud da 1 TB e un’assicurazione con copertura massima di 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità.