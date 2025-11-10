NordVPN indossa il suo vestito migliore per il Black Friday: -74% sui piani di 2 anni

NordVPN ha ufficializzato la sua offerta del Black Friday, proponendo il 74% di sconto sui piani della durata di due anni. Si tratta della promozione con il più alto sconto del 2025, di conseguenza i prezzi dei piani Base, Plus e Ultimate sono i più convenienti di tutto l’anno, senza contare poi i tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Con il Black Friday di NordVPN i prezzi dei piani di 24 mesi scendono a:

2,99 euro al mese per 24 mesi con il piano Base

al mese per 24 mesi con il piano Base 3,89 euro al mese per 24 mesi con il piano Plus

al mese per 24 mesi con il piano Plus 6,39 euro al mese per 24 mesi con il piano Ultimate

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato, con l’attivazione che viene completata online sul sito ufficiale di NordVPN.

Le differenze tra i piani Base, Plus e Ultimate

L’account Base, quello più economico, è la scelta ideale per quanti si accontentano del servizio di rete privata virtuale, essendo lo stesso di quello proposto dai piani Plus e Ultimate. C’è anche la versione “lite” dello strumento anti-malware Threat Protection, che consente di bloccare l’accesso ai siti pericolosi e la pubblicità online.

Il piano Plus integra la versione completa del servizio Threat Protection Pro, autentico fiore all’occhiello del fornitore NordVPN. Questo tool permette di navigare sul web in modo più privato e sicuro garantendo il blocco del tracciamento dei dati, degli attacchi via phishing e delle truffe informatiche.

Infine il piano Ultimate, che include tutte le funzioni dei piani Base e Plus, aggiungendo uno spazio cloud di archiviazione crittografata da 1TB e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro le truffe online e i furti d’identità. Maggiori informazioni sono consultabili al link che segue.