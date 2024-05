NordVPN lancia un'offerta al top: 71% di sconto + Gift Card fino a 50 euro

Il weekend che sta per concludersi ha per protagonista NordVPN, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato. Lo è grazie all’ottima offerta di queste ore sul piano di due anni, in sconto fino al 71% più una gift card dal valore massimo di 50 euro.

Grazie a questa promozione, puoi attivare NordVPN a partire da 3,69 euro al mese per 24 mesi, ricevere una gift card fino a 50 euro spendibile su diverse piattaforme come Amazon, Airbnb, Flixbus e MediaWorld, oltre a beneficiare di ulteriori tre mesi extra di servizio in regalo. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, hai diritto a richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

Perché scegliere NordVPN per navigare online in completo anonimato

La maggior parte delle VPN disponibili sul mercato si limitano a nascondere l’indirizzo IP rendendo così l’attività web privata. NordVPN propone invece numerose funzionalità extra sul piano della sicurezza, del gaming e della privacy.

A partire da Threat Protection, opzione che blocca web tracker, malware e pubblicità online invasive. In più si aggiunge l’impiego del più potente sistema di crittografia al mondo (AES-256), la funzionalità Kill Switch che mette al riparo l’utente in caso di disconnessione, e la Double VPN, cioè un ulteriore livello di crittografia per ottenere una maggiore tranquillità.

Per quanto riguarda infine il gaming, al di là dell’utilizzo di una larghezza di banda illimitata, gli utenti possono beneficiare del servizio Meshnet, che va a creare una rete cifrata privata per partecipare a LAN party in completa sicurezza.

Approfitta quindi della nuova offerta di NordVPN per attivare il piano di due anni a partire da soli 3,69 euro al mese per 24 mesi. In più otterrai una gift card dal valore massimo di 50 euro, che potrai spendere su numerosi store online. Collegati alla pagina della promo sul sito ufficiale di NordVPN.