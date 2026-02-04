NordVPN: lo sconto del 70% è valido ancora per 7 giorni

Ultima settimana di offerta in casa NordVPN: la promozione attuale, che consente di riscattare uno sconto fino al 70% sui piani della durata di due anni, scade l’11 febbraio. I prezzi partono da 3,39 euro al mese, con la possibilità di richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

In queste settimane una VPN come quella proposta da NordVPN può tornare molto utile, in particolare se si sta organizzando un viaggio in Italia o all’estero: un servizio di rete privata virtuale consente infatti di collegarsi alle reti Wi-Fi pubbliche di hotel, aeroporti e ristoranti in totale sicurezza, nonché di accedere ai propri contenuti preferiti senza restrizioni geografiche.

I prezzi dei piani scontati

Ecco un rapido riepilogo dei prezzi dei piani di due anni di NordVPN protagonisti dell’ultima offerta:

3,39 euro al mese per 24 mesi per il piano Base (70% di sconto)

al mese per 24 mesi per il piano Base (70% di sconto) 4,39 euro al mese per 24 mesi per il piano Plus (70% di sconto)

al mese per 24 mesi per il piano Plus (70% di sconto) 6,89 euro al mese per 24 mesi per il piano Ultimate (67% di sconto)

Il piano Base rimane l’account dal miglior rapporto qualità prezzo se si ha bisogno esclusivamente di una VPN affidabile e veloce, dato che è la stessa inclusa negli altri due piani, con il vantaggio del prezzo più conveniente.

Se si ha invece la necessità di una maggiore protezione sul web da malware o altre minacce informatiche, allora il piano Plus è la soluzione più convincente: ora è in offerta a 4,39 euro al mese e permette di beneficiare di uno strumento come Threat Protection Pro, il tool anti-malware proprietrio di NordVPN che migliora in modo sensibile la sicurezza online di ciascun utente.

Infine, per avere una protezione completa si può fare riferimento al piano Ultimate, che include tutte le funzionalità dei precedenti due piani aggiungendo uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB e un’assicurazione con copertura fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche e le violazioni dell’identità online.