NordVPN: lo sconto fino al 70% scade tra 24 ore

L’offerta di NordVPN sui piani della durata di due anni sta per terminare: alle 8 del mattino di mercoledì 11 febbraio scade l’offerta che consente di risparmiare fino al 70%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. La promo in corso include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Ecco il riepilogo dei prezzi scontati dei piani NordVPN di due anni:

2,99 euro al mese per 24 mesi per il piano Base (74% di sconto)

per 24 mesi per il (74% di sconto) 3,49 euro al mese per 24 mesi per il piano Plus (76% di sconto)

per 24 mesi per il (76% di sconto) 6,89 euro al mese per 24 mesi per il piano Ultimate (67% di sconto)

Ultima chiamata

Si avvia dunque alla conclusione la prima offerta del 2026 di NordVPN, che ha da subito scelto di proporre ai potenziali clienti uno sconto nell’ordine del 70%. Base, il piano più economico, è anche quello dal miglior rapporto qualità-prezzo, avendo lo stesso servizio VPN degli altri due piani: se si ha la necessità del solo servizio di rete privata virtuale, non c’è scelta migliore.

Con il piano Plus si ottiene invece una maggiore protezione quando si è connessi alla rete Internet. Il merito è dello strumento proprietario anti-malware Threat Protection Pro, autentico fiore all’occhiello del servizio di rete privata virtuale firmato da NordVPN. Tramite l’utilizzo di questo tool gli utenti riescono a contrastare in maniera efficace le principali minacce informatiche che infestano il web.

Per chi poi è alla ricerca di una soluzione di cybersecurity completa, può prendere in considerazione il piano Ultimate, che include uno spazio di archiviazione crittografato da 1 TB e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro i furti d’identità online e le truffe informatiche.

I piani Base, Plus e Ultimate di NordVPN fino alla mattina di domani, mercoledì 11 febbraio, saranno in sconto fino al 70% nell’ambito della prima offerta di quest’anno.