NordVPN: lo sconto fino al 70% scade tra 24 ore

La mattina di mercoledì 11 febbraio termina la promozione di inizio anno che consente di risparmiare fino al 70% sui piani di due anni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 feb 2026
L’offerta di NordVPN sui piani della durata di due anni sta per terminare: alle 8 del mattino di mercoledì 11 febbraio scade l’offerta che consente di risparmiare fino al 70%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. La promo in corso include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Ecco il riepilogo dei prezzi scontati dei piani NordVPN di due anni:

  • 2,99 euro al mese per 24 mesi per il piano Base (74% di sconto)
  • 3,49 euro al mese per 24 mesi per il piano Plus (76% di sconto)
  • 6,89 euro al mese per 24 mesi per il piano Ultimate (67% di sconto)
Pagina offerta NordVPN

nordvpn risparmia fino al 70 per cento

Ultima chiamata

Si avvia dunque alla conclusione la prima offerta del 2026 di NordVPN, che ha da subito scelto di proporre ai potenziali clienti uno sconto nell’ordine del 70%. Base, il piano più economico, è anche quello dal miglior rapporto qualità-prezzo, avendo lo stesso servizio VPN degli altri due piani: se si ha la necessità del solo servizio di rete privata virtuale, non c’è scelta migliore.

Con il piano Plus si ottiene invece una maggiore protezione quando si è connessi alla rete Internet. Il merito è dello strumento proprietario anti-malware Threat Protection Pro, autentico fiore all’occhiello del servizio di rete privata virtuale firmato da NordVPN. Tramite l’utilizzo di questo tool gli utenti riescono a contrastare in maniera efficace le principali minacce informatiche che infestano il web.

Per chi poi è alla ricerca di una soluzione di cybersecurity completa, può prendere in considerazione il piano Ultimate, che include uno spazio di archiviazione crittografato da 1 TB e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro i furti d’identità online e le truffe informatiche.

I piani Base, Plus e Ultimate di NordVPN fino alla mattina di domani, mercoledì 11 febbraio, saranno in sconto fino al 70% nell’ambito della prima offerta di quest’anno.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

