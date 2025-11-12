NordVPN offre il massimo: 74% di sconto e 3 mesi extra per il Black Friday

È il momento migliore dell’anno per attivare un servizio di rete privata virtuale come quello offerto da NordVPN, punto di riferimento del settore. In occasione della promo Black Friday, infatti, il noto provider VPN ha lanciato la sua migliore offerta del 2025, proponendo uno sconto del 74% su tutti i piani della durata di due anni più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Grazie all’offerta del Black Friday, quindi, i prezzi diventano i seguenti:

2,99 euro al mese per 24 mesi (piano Base)

3,89 euro al mese per 24 mesi (piano Plus)

6,39 euro al mese per 24 mesi (piano Ultimate)

Le differenze tra i piani Base, Plus e Ultimate

Il piano Base è la scelta ideale per quanti sono interessati esclusivamente al servizio di rete privata virtuale, che è il medesimo dei piani Plus e Ultimate. Incluso nell’account più economico troviamo anche la versione lite di Threat Protection, lo strumento anti-malware proprietario che è il vero fiore all’occhiello del piano Plus: gli utenti Base, nello specifico, beneficiano del blocco di annunci pubblicitari e siti web pericolosi.

Per sfruttare appieno le potenzialità di Threat Protection Pro occorre rivolgersi al piano Plus. Le persone che scelgono quest’ultimo piano hanno a disposizione un tool proprietario in grado di eliminare il tracciamento dei dati, la pubblicità presente all’interno dei siti. Un’ulteriore funzionalità è il blocco dei malware presente nei file scaricati dalla rete Internet in modo del tutto involontario.

Con il piano Ultimate, infine, si ottengono da una parte tutte le funzioni dei piani Base e Plus, dall’altra servizi esclusivi come lo spazio di archiviazione cloud crittografato da 1TB e la copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti di identità online, che nell’ultimo periodo colpiscono sempre più persone.