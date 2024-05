NordVPN: risparmia fino al 71% con l'offerta di Primavera

Ti stai guardando intorno per attivare una VPN premium, sicura e veloce? Allora ti potrebbe interessare la nuova offerta di Primavera lanciata da NordVPN, punto di riferimento del settore: i piani di due anni sono in sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 3,69 euro al mese. In più è possibile beneficiare di tre mesi extra in regalo, una gift card fino a 50 euro e di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

La velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, la ferrea politica no log, l’utilizzo del più efficace protocollo VPN in termini di sicurezza, funzionalità esclusive come Threat Protection: ecco perché NordVPN è da considerarsi come una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato. L’offerta di Primavera è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta da 3,69 euro al mese

Se oggi NordVPN occupa il primo posto in una classifica ideale delle migliori VPN del settore, il merito è da attribuire a più di un elemento. In primis si annovera l’eccellente velocità di connessione, un punto di forza notevole soprattutto se si prendono in considerazione tutti quegli utenti interessati a guardare in diretta questo o quell’altro evento sportivo.

Un altro elemento da prendere in considerazione è il protocollo WireGuard, semplicemente il migliore protocollo VPN presente oggi sulla piazza. Dal punto di vista della sicurezza citiamo poi l’esclusiva funzione Threat Protection, che aiuta a proteggere i dati personali degli utenti e i loro file da eventuali malware e attacchi informatici.

Grazie alla speciale promozione in corso in questi giorni, puoi attivare il piano di due anni di NordVPN a partire da 3,69 euro al mese. La promo prevede inoltre la possibilità di usufruire di tre mesi extra in regalo e di una gift card del valore massimo di 50 euro. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.