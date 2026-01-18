NordVPN scontata: l’offerta ideale per proteggere i tuoi dati a meno di 4€

Oggi la rete è una risorsa incredibile, ma anche un luogo in cui i dati personali possono finire facilmente nelle mani sbagliate. Per questo proteggere la propria connessione non è più un optional. Con NordVPN puoi navigare in modo sicuro, veloce e anonimo spendendo solo 3,39€ al mese. Una cifra sorprendentemente bassa per un livello di protezione così elevato.

L’offerta attuale rende NordVPN ancora più interessante: uno sconto importante sul prezzo standard e, in più, dati mobili inclusi grazie all’eSIM Saily, ideale per viaggiare e restare connessi ovunque. Il tutto con la tranquillità della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Perché usare una VPN oggi è fondamentale

Ogni volta che ti connetti a internet, lasci tracce: posizione, indirizzo IP, abitudini di navigazione. Senza una VPN, queste informazioni possono essere intercettate o utilizzate da terze parti, soprattutto su reti Wi-Fi pubbliche. NordVPN protegge la tua connessione grazie a una crittografia avanzata che rende i tuoi dati illeggibili e nasconde la tua identità online.

Usare NordVPN è davvero immediato: scegli l’abbonamento, scarichi l’app e ti colleghi al server che preferisci. Da quel momento, la tua navigazione è protetta. All’interno dell’app è incluso anche Threat Protection Pro, uno strumento avanzato che:

blocca malware e download pericolosi

protegge dal phishing

elimina pubblicità invasive e pop-up

migliora la sicurezza generale durante la navigazione

Con server disponibili in oltre 118 Paesi, velocità elevate e larghezza di banda illimitata, puoi usare NordVPN per lavorare, guardare contenuti in streaming o navigare in totale libertà, senza rallentamenti. Attualmente puoi attivare NordVPN a 3,39€ al mese per 24 mesi, con un risparmio superiore al 70% rispetto al prezzo di listino. In più, è inclusa un’eSIM Saily con traffico dati per restare connessi anche in viaggio. Un pacchetto completo pensato per chi vuole sicurezza, praticità e risparmio reale.