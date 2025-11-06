NordVPN va oltre: 74% di sconto e 3 mesi extra per il Black Friday

NordVPN ha lanciato la sua più grande offerta del 2025 in concomitanza con il Black Friday: i piani della durata di due anni beneficiano di un maxi sconto del 74%, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni da esercitare qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Con NordVPN, è bene sottolinearlo, si ottiene un servizio che va oltre la semplice VPN. Questo grazie alla funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, uno strumento anti-malware certificato che aiuta a evitare la trappola del phishing e altre pericolose truffe online, il cui numero cresce in maniera esponenziale proprio per la fine dell’anno, in occasione delle ricorrenze quali Black Friday e Natale quando le persone sono solite concentrare i propri acquisti online.

Ecco l’offerta del Black Friday di NordVPN

Il Black Friday di NordVPN coinvolge tutti i tre piani della durata di due anni: Base, Plus e Ultimate, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese. Il piano Base, quello più economico dei tre, include il medesimo servizio di rete privata virtuale, per cui da questo punto di vista non vi sono rinunce rispetto agli altri piani.

Gli utenti che vogliono però sfruttare anche i vantaggi di uno strumento anti-malware avanzato come Threat Protection Pro, devono necessariamente rivolgersi al piano Plus, disponibile al prezzo scontato di 3,89 euro al mese. Con Threat Protection Pro si ottiene il blocco sia dei malware eventualmente presenti nei file scaricati da Internet, della pubblicità invasiva online e del tracciamento dei dati.

Per chi infine vuole fare affidamento su un’assicurazione contro le truffe online e i furti di identità, il piano Ultimate in offerta a 6,39 euro al mese offre fino a 5.000 euro di copertura. Inoltre include anche uno spazio di archiviazione cloud da 1TB.