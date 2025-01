Norton 360 Advanced: antivirus, VPN e controllo minori a 3,33€ al mese

Norton, leader mondiale nella sicurezza informatica, propone un’offerta esclusiva per il suo software Norton 360 Advanced. Per un periodo limitato, è possibile sottoscrivere il piano annuale a soli 3,33€ al mese, con uno sconto del 70% sul prezzo originario. Questa è l’occasione perfetta per ottenere una protezione completa per i tuoi dispositivi a un costo estremamente vantaggioso.

Perché scegliere Norton 360 Advanced?

Norton 360 Advanced va oltre il semplice antivirus, offrendo una suite completa per proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali. Il software combina potenti strumenti di sicurezza con funzionalità pensate per migliorare l’esperienza digitale degli utenti.

Difesa contro le minacce informatiche : Norton 360 Advanced protegge da virus, malware, ransomware e altre minacce online;

: Norton 360 Advanced protegge da virus, malware, ransomware e altre minacce online; Navigazione sicura : con la VPN inclusa, puoi navigare su internet in modo anonimo e sicuro, senza il rischio che i tuoi dati vengano intercettati;

: con la VPN inclusa, puoi navigare su internet in modo anonimo e sicuro, senza il rischio che i tuoi dati vengano intercettati; Protezione dei dati personali : il monitoraggio del dark web avvisa l’utente se informazioni sensibili come email o numeri di carta di credito vengono compromesse;

: il monitoraggio del dark web avvisa l’utente se informazioni sensibili come email o numeri di carta di credito vengono compromesse; Backup automatico nel cloud : include 200 GB di spazio per salvare documenti importanti, mettendoli al sicuro da attacchi ransomware o guasti hardware;

: include 200 GB di spazio per salvare documenti importanti, mettendoli al sicuro da attacchi ransomware o guasti hardware; Controllo genitori: una funzionalità utile per gestire l’attività online dei più piccoli, che assicura un ambiente digitale protetto.

Grazie a questa promozione, puoi accedere a Norton 360 Advanced con il piano annuale a soli 3,33€ al mese, per un totale di 39,96€ all’anno. È un investimento minimo per ottenere una protezione di alto livello su più dispositivi. Inoltre, Norton offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 60 giorni, permettendoti di provare il servizio senza rischi.

Per attivare questa promozione visita il sito ufficiale di Norton e seleziona il piano annuale di Norton 360 Advanced. Completa la registrazione e il pagamento per iniziare subito a proteggere i tuoi dispositivi.