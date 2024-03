Norton Antivirus Plus: la massima sicurezza per il tuo PC

Le persone che trascorrono buona parte della loro giornata davanti al computer o allo schermo di uno smartphone sono le più esposte alle minacce informatiche come malware, spyware e ransomware. E ciò che desta maggiore preoccupazione è la scarsa comprensione del pericolo: cosa accadrebbe in caso di furto dei propri dati personali?

Negli ultimi tempi le minacce portate dai cybercriminali hanno raggiunto un livello tale da poter impensierire anche gli utenti più esperti. Tra queste si segnalano gli attacchi di phishing, che mirano a estorcere con l’inganno le informazioni sensibili di un determinato utente. Come proteggersi? La soluzione ideale è affidarsi a un prodotto per la sicurezza informatica completo: tra i migliori si annovera Norton AntiVirus Plus, il pacchetto progettato dall’azienda Norton per offrire una protezione avanzata per il proprio dispositivo e le informazioni personali in esso contenute.

Le caratteristiche chiave di Norton AntiVirus Plus

Uno dei fiori all’occhiello della piattaforma all-in-one per la sicurezza Norton AntiVirus Plus è la protezione dalle minacce online in tempo reale. La salvaguardia del dispositivo e dei file presenti in esso è garantita sia dalle minacce già note sia da quelle nuove. Una volta che si esegue l’accesso a Internet, sono al sicuro anche le informazioni finanziarie.

Insieme all’antivirus troviamo un robusto password manager, strumento utile per la creazione, memorizzazione e gestione più facilitata di password, credenziali di accesso e dati delle carte di credito. Un’ulteriore opzione è il firewall per PC e Mac, attraverso cui è possibile controllare le comunicazioni tra il proprio computer e degli altri dispositivi: tale funzionalità è utile in particolare per arrestare il blocco il traffico non autorizzato.

Incluso nel piano Plus c’è poi l’opzione Backup del PC nel cloud, grazie alla quale è possibile salvare i propri file in uno spazio d’archiviazione sicuro per prevenire un’eventuale perdita di dati causata da errori del disco rigido, ransomware o furto di dispositivi. Lo spazio messo a disposizione per il backup è pari a 2GB.

La soluzione di Norton è compatibile con tutti i principali dispositivi oggi disponibili, come ad esempio PC Windows, Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad. Acquistando una licenza, si ha diritto a utilizzare il software su 1 dispositivo a scelta tra PC Windows, Mac, device Android e iOS.

Prezzo Norton AntiVirus Plus

La licenza del primo anno di Norton AntiVirus Plus è in offerta a 19,90 euro invece di 34,99 euro, per effetto del 42% di sconto attualmente disponibile. Trascorsi 12 mesi, il prodotto per la sicurezza informatica si rinnova in automatico di un altro anno a 34,99 euro, a meno che non si decida di disdire prima il contratto. L’eventuale disdetta non prevede costi aggiuntivi.

Nel caso non si sia soddisfatti del servizio, è possibile richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto. Se invece si è interessati a una soluzione che includa anche una VPN e un maggiore spazio per il backup nel cloud, il consiglio è di rivolgersi a uno dei piani Norton 360 tra quelli disponibili: Standard, Deluxe e Premium, con rispettivamente 10GB, 50GB e 75GB di spazio d’archiviazione.