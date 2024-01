Norton Mobile Security: smartphone protetto con meno di 10 Euro

Sappiamo benissimo quanto lo smartphone ci faccia compagnia durante l’arco della giornata. È con lui, infatti, che compiamo anche tante operazioni delicate (Ad esempio acquisti on line, ricezione di denaro etc.). Questo device, insomma, contiene i nostri dati più preziosi e metterlo al sicuro è strettamente consigliabile. Come? Norton Mobile Security offre una soluzione sicura e conveniente, attualmente costa solo 9,99 Euro in abbonamento annuale (-66% rispetto il prezzo pieno di 29.99 Euro).

Mobile Security è una soluzione antivirus dedicata agli smartphone Android e iOS. Offre una protezione completa contro malware, virus, ransomware e altre minacce informatiche.

A chi serve Norton Mobile Security e i suoi vantaggi

Si tratta di una soluzione ideale per tutti coloro che desiderano proteggere il proprio smartphone da attacchi informatici. È particolarmente indicato per gli utenti che utilizzano il proprio smartphone per attività sensibili, come l’accesso a dati personali o finanziari. Facile immaginare come la questione, ormai, riguardi la maggior parte degli utenti.

Norton Mobile Security consente la difesa totale rispetto a qualsiasi cyber minaccia, la protezione della privacy e delle informazioni personali, il blocco delle chiamate e dei messaggi indesiderati, la kocalizzazione dello smartphone in caso di smarrimento o furto

Come detto, Norton Mobile Security è disponibile in abbonamento annuale al costo di 9.99 Euro, circa 20 Euro in meno rispetto al costo normale.

Se stai cercando una soluzione per proteggere il tuo smartphone da attacchi informatici, Norton Mobile Security è una ottima scelta: i criminali informatici continuano a sviluppare nuove minacce online, in grado di spiare informazioni sulla tua posizione, rubare le tue password o danneggiare il tuo dispositivo. Questo prodotto ti aiuta a mantenere protetti i tuoi dati, così da utilizzare i tuoi dispositivi mobili senza preoccupazioni.

Non sappiamo ancora quando questa promo terminerà, probabilmente a breve. Il nostro consiglio è di approfittare subito di questa offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.