Norton VPN: potente protezione antivirus e VPN ultra veloce

Una navigazione in completo anonimato, la garanzia di una protezione completa dalle minacce informatiche, la possibilità di memorizzare tutte le password che si vuole in maniera semplice e veloce: queste sono le caratteristiche chiave di Norton VPN, la piattaforma progettata da Norton per offrire il massimo della protezione sul fronte della sicurezza e della privacy ai suoi utenti.

A questo proposito, segnaliamo l’ultima promozione in corso sul sito ufficiale: il piano Norton Ultra VPN, ideale per singoli utenti e coppie, è in offerta al prezzo scontato di 29,99 euro il primo anno, grazie a uno sconto del 68% sul prezzo di listino. Al termine dei primi 12 mesi, il prezzo si rinnova a 94,99 euro l’anno.

I punti di forza di Norton VPN

La soluzione completa Norton Ultra VPN assicura un servizio VPN che si distingue per le sue prestazioni elevate, in grado di aumentare in maniera esponenziale la privacy online di tutti gli utenti. Il servizio di rete privata virtuale messo a disposizione da Norton VPN rende la propria connessione Internet più sicura, impedendo il tracciamento di terze parti e consentendo l’accesso ai propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

Accanto alla VPN si annovera una protezione in tempo reale per tutti i propri dispositivi. Basata sulla pluripremiata protezione anti-malware e antivirus Norton, questo sistema aiuta a proteggere smartphone, tablet e computer dalla minaccia di ransomware, phishing, truffe informatiche, virus e altri tipi di malware.

Da segnalare anche la presenza di un robusto password manager, per la gestione delle password più semplice e sicura. Grazie a quest’ultimo strumento si ha la possibilità di creare, archiviare e gestire tutte le credenziali desiderate, per qualsiasi tipo di account.

La soluzione Norton Ultra VPN include poi il monitoraggio dei dati personali in tempo reale, con puntuali notifiche nell’eventuali vengano rilevate fughe di dati tali da compromettere i propri dati. La segnalazione consente inoltre di ripristinare gli account compromessi, così da ridurre al minimo i rischi.

Infine, merita una menzione particolare la funzionalità Protezione minori, pensata per aiutare i ragazzi più giovani a sviluppare abitudini sane riguardo l’utilizzo del computer e dello smartphone. I genitori hanno la possibilità di impostare limiti di tempo specifici, oltre che bloccare siti inappropriati o non idonei.

Prezzi delle soluzioni Norton VPN

La piattaforma Norton VPN propone tre piani: Norton Secure VPN, Norton Ultra VPN e Norton Ultra VPN Plus. La prima include il servizio VPN per la protezione di un unico dispositivo, Norton Ultra VPN aggiunge il sistema antivirus e tutte le altre funzionalità descritte qui sopra per un massimo di 5 dispositivi in contemporanea, mentre il piano Plus mantiene le stesse funzionalità del secondo aggiungendo ulteriori 5 device, per una protezione in tempo reale quindi di massimo 10 dispositivi.

Grazie alla promozione in corso, tutti e tre i piani di Norton VPN godono di importanti sconti:

Norton Secure VPN: 19,99 euro per il primo anno (60% di sconto)

Norton Ultra VPN: 29,99 euro per il primo anno (68% di sconto)

Norton Ultra VPN Plus: 34,99 euro per il primo anno (66% di sconto)

Per aderire a una delle offerte qui sopra è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di Norton VPN. Tutti i piani godono di una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.