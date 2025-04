VPN per un viaggio all'estero a meno di 2 euro al mese con la promo di Surfshark

Prima di partire per un viaggio all’estero è utile munirsi di una VPN, servizio che permette di criptare il traffico dati e di evitare blocchi geografici all’accesso a siti web. Si tratta di due funzioni che possono tornare utilissime quando si viaggia, soprattutto quando la meta del proprio viaggio è fuori dall’Italia.

La VPN giusta da attivare, in questo momento, è Surfshark. Il servizio è ora disponibile in promo con un prezzo scontato a 1,99 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi. L’offerta prevede anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso riservata ai nuovi utenti.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Perché è utile avere Surfshark in viaggio

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN completa e senza limitazioni. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati e una politica “zero log” per assicurare una connessione protetta e senza tracciamento. Da segnalare anche la possibilità di scegliere tra migliaia di server per la connessione, in modo da poter aggirare facilmente i blocchi geografici online.

Il servizio include anche Alternative ID, il tool che permette di creare facilmente un’identità alternativa da utilizzare per registrarsi a servizi web senza fornire i propri dati. La VPN è utilizzabile su di un numero illimitato di dispositivi e integra anche l’Ad blocker per una connessione più agevole.

Surfshark è la soluzione giusta per una VPN illimitata da usare durante un viaggio all’estero. Il costo è di 1,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.