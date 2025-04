VPN illimitata a 0,17€ al giorno con ExpressVPN

Se si è alla ricerca di un fornitore di VPN illimitata con un ottimo rapporto qualità-prezzo, segnaliamo l’offerta di ExpressVPN sul piano della durata di due anni, disponibile a partire da 0,17 euro al giorno. La promozione in corso prevede inoltre quattro mesi extra di servizio in omaggio, una eSIM da 5 Giga gratis del fornitore holiday.com, ed una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

L’offerta attuale di ExpressVPN si rivolge in particolare a tutti coloro che si apprestano a partire per la loro vacanza all’estero ed hanno bisogno di una VPN sia per mettere in sicurezza la propria connessione Internet sia per avere una eSIM con dei Giga sfruttabili fuori dall’Unione europea.

Perché scegliere ExpressVPN rispetto alla concorrenza

C’è tutto un discorso che riguarda in primis la sicurezza: con ExpressVPN i dati personali degli utenti sono protetti dalla crittografia AES-256, la migliore del settore, e in più, grazie all’innovativa tecnologia proprietaria TrustedSever, c’è la consapevolezza che nessun dato venga conservato su un hard disk, né che i dati delle attività svolte sul web possano essere collegati all’utenti, questo grazie ad una rigorosa politica no-log.

A proposito di tecnologia proprietaria, ExpressVPN vanta un pionieristico protocollo VPN, Lightway, progettato appositamente per offrire a tutti un’esperienza VPN più veloce, affidabile e sicura rispetto alla concorrenza. Per una velocità e sicurezza ancora maggiori, poi, ExpressVPN impiega i propri DNS privati e crittografati su ogni server: da qui il nome del fornitore VPN, che offre una velocità di connessione di gran lunga superiore alla media.

A tutto questo si aggiunge la compatibilità con qualsiasi tipo di dispositivo: l’applicazione di ExpressVPN funziona su ogni piattaforma, da iOS ad Android, passando per Mac, PC Windows e Linux, router e altro ancora.

In conclusione, ricordiamo che il piano di due anni di ExpressVPN è disponibile a partire da 0,17 euro al giorno, grazie all’ultima offerta che include quattro mesi extra in omaggio valida per un periodo di tempo limitato. Per attivare il servizio è sufficiente collegarsi al sito ufficiale del fornitore.