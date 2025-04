Vacanze di Pasqua all'estero? È il momento di attivare la migliore VPN per l'Italia

In vista di una vacanza all’estero, in particolare durante questo periodo di Pasqua, è utile avere a disposizione una VPN, servizio che consente l’accesso a Internet in modo sicuro e senza dover fare i conti con blocchi geografici e censure online. Per chi vuole accedere a Internet come se stesse navigando dall’Italia, la soluzione giusta è ExpressVPN.

Il servizio in questione è, da tempo, considerando come la “migliore VPN per l’Italia“. Grazie alla promo in corso è possibile ottenere il 61% di sconto sul costo della VPN andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 28 mesi. Sfruttando la promo in corso, la VPN è ora disponibile al prezzo scontato di 4,99 dollari al mese.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile tramite il link qui di sotto.

ExpressVPN: la scelta giusta per una VPN per l’Italia

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN veloce e sicura. Il servizio mette a disposizione diversi server in Italia. Di conseguenza, al momento dell’attivazione della connessione VPN, è possibile scegliere un server italiano e, quindi, accedere a Internet sfruttando un indirizzo IP italiano, in modo da evitare blocchi geografici e censure online.

La VPN usa un protocollo proprietario in grado di offrire prestazioni elevate in termini di velocità di connessione, senza rinunciare alla possibilità di garantire un accesso sicuro e senza tracciamento a Internet, grazie alla crittografia e a una politica “zero log”. La VPN, inoltre, è utilizzabile su 8 dispositivi in contemporanea.

Con la nuova offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,99 dollari al mese (-61%) andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni dall’attivazione.