Il notebook HP con Intel Core i5 che piace A TUTTI è in OFFERTA!

Con lo sconto Black Friday dell’11%, il notebook HP 15s-fq5001sl si candida al titolo di miglior laptop Windows di fascia media del momento. Costa 479,99€ (spedizione compresa) e offre ottime prestazioni grazie al processore Intel Core i5 di 12a generazione, agli 8GB di RAM e ai 512GB di archiviazione SSD.

Con il Black Friday il notebook HP (con Core i5) più amato dagli utenti Amazon costa meno del previsto

Questo notebook fa parte della gamma HP 15s, pensata per offrire il giusto mix di prestazioni, portabilità e valore. Il 15s-fq50010sl non è un notebook di fascia alta né tantomeno un macchina da gaming (per quello ci sono i Victus e gli Omen), ma è perfetto svolgere attività quotidiane in modo fluido e stabile. Si parla di navigazione web, streaming, Office, videochiamate, email, produttività con la suite Office e così via.

In termini di specifiche tecniche, il notebook di HP vanta processore Intel Core i5 di 12a generazione, 8GB di RAM e una capacità di archiviazione di 512GB su SSD. Sotto la scocca c’è anche una Intel Iris X integrata, cosa che non guasta di certo. Il display è un Full HD (1920 x 1080p) da 15,6″ con rivestimento antiriflesso. È la misura perfetta per tutte le operazioni sopracitate, anche in mobilità.

Del laptop di HP ora in promo su Amazon si può inoltre dire che è dotato di tutte le porte di cui hai bisogno, come USB-C, USB-A e HDMI. Il sistema operativo, poi, è Windows 11 Home.

In termini di design, le cornici che abbracciano il display sono sottili (principalmente quelle laterali), la tastiera è completa (include anche il tastierino numerico sulla destra e i tasti funzione) e il trackpad è ampio, quindi puoi usarlo anche senza mouse quando sei in mobilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.