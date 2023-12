Notebook leggerissimo a soli 179 EURO su Amazon, ha una CPU i3

Riuscire ad acquistare un computer per cifre molto basse è diventato davvero impossibile. Ovviamente quando entra in gioco Amazon, tutto cambia: il Medion, un PC portatile oggi in promo, giunge con un gran prezzo e con specifiche di tutto rispetto.

Il notebook oggi su Amazon al 44% di sconto, riesce ad unire diverse caratteristiche al suo interno. Oltre ad un ottimo processore, una memoria superveloce e uno schermo dalle dimensioni abbastanza ampie, vanta anche un prezzo di soli 179 €. Ovviamente, essendo venduto e spedito da Amazon, presenterà due anni di garanzia.

Il notebook di Medion è ottimo, ecco le sue specifiche

Il laptop di Medion è alimentato da un processore Intel Core i3-1005G1, con al seguito una memoria RAM da 4 GB e uno spazio di archiviazione SSD da 128 GB. La scheda grafica integrata è una Intel UHD, mentre lo schermo da 14 pollici offre una risoluzione HD.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10S, ma è garantito un aggiornamento gratuito a Windows 11 per tutti. A detta di diversi utenti che hanno provato il prodotto, anche la tastiera dispone di un’ottimo touch and feel, consentendo una digitazione agevole e comoda.

Queste specifiche indicano un dispositivo adatto per compiti di base non troppo arditi e il multitasking, tutto sarà molto più fluido di quanto credete.

Computer portatili come quello di Medion sono un vero e proprio regalo. A testimoniare tutto ciò ci pensa il prezzo di questo notebook che oggi su Amazon arriva con uno sconto del 44% e per un prezzo finale di 179 €. Ricordiamo che saranno disponibili due anni di garanzia grazie al colosso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.