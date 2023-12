Nothing Phone (2): il prezzo CROLLA poco prima di Natale

Al pari del suo predecessore, il Nothing Phone (2) è un dispositivo che punta tanto sul rapporto qualità-prezzo quanto sul design ricercato. Il look dello smartphone è infatti riconoscibile e unico, con giochi di trasparenze e luci che molti della community tech apprezzano.

Con consegna garantita prima di Natale, oggi lo smartphone Android costa solo 592 euro (anziché 729€) grazie allo sconto già applicato del 15% e al coupon valido per un ulteriore sconto di 30€. La spedizione, poi, è gratuita per gli abbonati Prime.

In offerta a meno di 600€ il Nothing Phone (2), uno dei migliori smartphone Android in circolazione

Come già anticipato, il design del Nothing Phone (2) è uno dei suoi punti di forza. Il retro del telefono è trasparente e caratterizzato da una griglia di LED (personalizzabile) che si illuminano in caso di notifiche e contenuti multimediali in riproduzione.

Il Nothing Phone (2) ha un display LTPO OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz. Il display è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus. Lo smartphone è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 778G+, abbinato a 12 GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. La batteria è da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida da 45W.

Lo smartphone Android è munito di una doppia fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 megapixel e da un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel. Non mancano funzionalità smart come l’HDR avanzato, il Motion Capture 2.0, la Night Mode e il Super Res Zoom 2x. Per quanto riguarda i video, la registrazione è in 4K a 60 fps.

Il software, infine, è Android. Questo è personalizzato con l’interfaccia proprietaria Nothing OS 2.0, che permette di personalizzare le etichette delle app, il design della griglia, le dimensioni dei widget, il layout delle cartelle e altro ancora.

