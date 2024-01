Novakid: 15% di sconto sul primo acquisto con il codice esclusivo

L’apprendimento dell’inglese fin dalla tenera età diventa fondamentale per garantire ai nostri bambini un futuro ricco di opportunità. Novakid si propone come compagno di viaggio ideale in questa “avventura”, offrendo un corso di inglese online pensato appositamente per i più piccoli. Approfitta della promozione limitata: uno sconto del 15% sul primo acquisto, con il codice ILSOFT15.

Come funziona Novakid?

Immergersi nella lingua inglese con un madrelingua diventa semplice, veloce e divertente grazie a Novakid. Ogni insegnante è certificato e segue corsi di formazione per garantire un’apprendimento adatto all’età e alle caratteristiche individuali di ogni bambino. Questo è uno dei punti di forza della piattaforma: le lezioni sono strutturate secondo le necessità dei più piccoli, garantendo così un approccio adatto.

Il programma di Novakid si basa sul Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QCER), assicurando un apprendimento conforme agli standard internazionali. Inoltre, tutte le lezioni si svolgono online, senza la necessità di installare programmi aggiuntivi: Novakid fornisce tutto il materiale necessario, insieme a un account di gioco dedicato per rendere l’apprendimento un’esperienza divertente.

Durante le lezioni, tutto si svolge interamente in inglese, abituando i bambini a comunicare nella lingua straniera senza l’ausilio della propria madrelingua. L’insegnamento avviene attraverso il gioco, utilizzando fumetti, mini-giochi e tour virtuali per rendere l’apprendimento coinvolgente e divertente. I genitori potranno controllare i progressi dei loro bambini grazie all’archivio video delle lezioni.

Novakid offre tutto in un unico luogo: la piattaforma di apprendimento, i compiti e una ricca raccolta di materiali utili. Cogli l’opportunità e iscrivi tuo figlio a Novakid per insegnargli fin da subito l’inglese. I corsi sono rivolti ai bambini dai 4 ai 12 anni. Utilizza il codice ILSOFT15 per ottenere il 15% di sconto sulla prima sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.