Now: i contenuti Sky in streaming a prezzi super convenienti

Se sei alla ricerca di un’alternativa alla TV tradizionale che ti offra flessibilità, accessibilità e una vasta gamma di contenuti, NOW è la scelta perfetta per te. NOW ti permette di accedere a tutte le serie TV, film, show e sport di Sky, il tutto senza obbligo di abbonamento a lungo termine e con prezzi decisamente convenienti.

Perché scegliere NOW

NOW si distingue per la sua offerta on-demand, che include le migliori serie TV di Sky e HBO, consentendoti di vedere i tuoi programmi preferiti quando e dove vuoi. Non dovrai più preoccuparti di perdere un episodio o di rispettare rigidi orari di programmazione. Con NOW, hai il controllo totale sulla tua esperienza di visione.

Uno dei principali vantaggi di NOW è la sua accessibilità economica. Con piani che partono da soli 6,99€ al mese, puoi goderti una vasta selezione di contenuti senza dover spendere una fortuna. Che tu sia interessato a guardare le ultime serie TV, seguire gli eventi sportivi in diretta, o immergerti nei film più recenti, NOW ha qualcosa da offrire per tutti i gusti.

Ma la flessibilità di NOW non si ferma solo ai prezzi. La piattaforma offre diverse opzioni di abbonamento, permettendoti di scegliere tra piani mensili e annuali, con pacchetti personalizzabili in base alle tue esigenze. Questo significa che puoi adattare il tuo abbonamento alle tue abitudini di visione senza alcun vincolo a lungo termine. Riguardo l’usabilità, la piattaforma è decisamente intuitiva. Puoi accedere ai contenuti su una varietà di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, smart TV e computer. Che tu sia a casa o in movimento, NOW ti permette di portare con te tutto l’intrattenimento di cui hai bisogno.

Per questi motivi NOW è davvero perfetto se cerchi una piattaforma flessibile ma al tempo stesso economica e ricca di contenuti. Grazie al sistema dei Pass, pacchetti dedicati a Intrattenimento e Serie Tv, Film o Sport, puoi costruire la tua offerta. Per dare un’occhiata al catalogo clicca sul pulsante qui sotto.

Non aspettare ancora: prova NOW oggi stesso e scopri come può trasformare le tue serate con un mondo di intrattenimento a portata di mano, il tutto a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Visita la pagina ufficiale e abbonati al Pass che preferisci.