Now: lo streaming semplice e conveniente

Scopri il mondo dello streaming con Now: il lasciapassare per la programmazione Sky a prezzi imbattibili, a partire da soli 6,99€ al mese. Che tu sia un appassionato di film, serie TV, sport o intrattenimento live, Now ti offre la libertà di goderti i tuoi contenuti preferiti con la qualità e l’eccellenza di Sky, il tutto con una flessibilità senza precedenti.

Con NOW lo streaming è più semplice che mai

Sei alla ricerca di un’alternativa semplice e versatile per fruire dei contenuti Sky? Now è la soluzione che fa per te. Grazie ai suoi Pass, potrai immergerti nell’ampia offerta Sky da qualunque dispositivo desideri: dal PC al tuo smartphone, passando per tablet, console e smart TV. L’unico requisito? Una connessione internet di almeno 10 Mbps e la scelta del pacchetto che più si adatta alle tue esigenze, con tariffe che partono da 6,99 euro mensili.

Con Now, l’intrattenimento non conosce limiti: cinema, serie TV, sport e show live, tutto racchiuso in un’unica piattaforma. Il catalogo Now è ricco e variegato, capace di soddisfare ogni gusto. Dal Pass Entertainment + Cinema, che ti apre le porte a show di punta come X Factor, Masterchef Italia, 4 Ristoranti, Cucine da Incubo, fino alle serie TV di fama internazionale come la nuova stagione di True Detective, The Last of Us, l’intera saga de Il Trono di Spade e molte altre produzioni. E per gli amanti del grande schermo? Un’infinità di film, dai classici alle ultime uscite, con un catalogo che supera i 1000 titoli.

Per gli appassionati di sport, Now offre un Pass dedicato che copre il meglio del calcio, della Formula 1 e di molti altri sport, garantendo accesso a 3 partite di Serie A per turno, l’intero campionato di Serie B e C, i grandi match del calcio europeo, il tennis, il basket e molti altri eventi sportivi.

La flessibilità di Now si adatta perfettamente alle tue esigenze: scegli il Pass che preferisci e decidi se impegnarti per 12 mesi o godere della libertà di disdire in qualsiasi momento. Con Now, l’intero universo Sky è a tua disposizione in streaming, con una flessibilità mai vista prima. Visita subito la pagina dedicata e seleziona il Pass che fa per te.

