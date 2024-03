NOW: serie, cinema, intrattenimento e sport da 6,99 Euro al mese

NOW è la piattaforma di streaming di Sky che ti permette di guardare serie TV, film, programmi di intrattenimento e sport in diretta, senza vincoli contrattuali e a un prezzo accessibile. Con un’offerta imperdibile, a partire da soli 6,99 Euro al mese, potrai immergerti in un’ampia gamma di contenuti che soddisferanno ogni tuo gusto.

I vantaggi di NOW

L’intrattenimento che ami, sempre a portata di mano: che tu sia un appassionato di serie TV, un amante del cinema o un tifoso sfegatato, la piattaforma ha qualcosa per te. Con NOW Intrattenimento, avrai accesso a un catalogo vastissimo di serie TV Sky Original e internazionali, come “Gomorra”, “ZeroZeroZero”, “The Handmaid’s Tale” e “Stranger Things”. Potrai inoltre guardare i film più recenti, grandi classici del cinema e produzioni indipendenti. Non solo intrattenimento, anche sport dal vivo. Se ami lo sport, con NOW Sport potrai seguire in diretta eventi imperdibili, come la Serie A TIM, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Premier League. Potrai inoltre vivere le emozioni del tennis, del basket, del motociclismo e di molti altri sport. Un’esperienza di visione personalizzata e flessibile NOW è una piattaforma flessibile che si adatta alle tue esigenze. Potrai scegliere di abbonarti a un Pass specifico, come NOW Intrattenimento o NOW Sport, oppure a un pacchetto completo che include tutti i contenuti. Potrai inoltre guardare i tuoi contenuti preferiti su qualsiasi dispositivo, con la massima libertà. Un’offerta conveniente e senza vincoli NOW è un servizio senza vincoli contrattuali. Potrai attivare e disattivare il tuo abbonamento in qualsiasi momento, senza penali. Inoltre, con l’offerta a partire da 6,99 Euro al mese, potrai accedere a un mondo di contenuti a un prezzo davvero competitivo.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza di streaming completa e personalizzata. Entra nel mondo di NOW e scopri il meglio dell’intrattenimento, del cinema e dello sport.