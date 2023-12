NOW Sport è in offerta flash: il prezzo è scontato a 5,99€

È il momento giusto per attivare il Pass Sport di NOW. In via promozionale, solo per pochi giorni, il pass che consente l’accesso in streaming a tutti i contenuti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport è disponibile a prezzo ridotto. La promozione garantisce, infatti, uno sconto sul primo mese, ora attivabile al prezzo di 5,99 euro invece di 14,99 euro. Per i nuovi utenti, inoltre, non ci sono vincoli di alcun tipo. L’offerta flash è disponibile tramite il sito ufficiale di NOW. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

NOW Sport è in offerta: primo mese a prezzo ridotto, senza vincoli

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a tutti i contenuti dell’offerta sportiva di Sky (quindi considerando sia Sky Sport che Sky Calcio). Si tratta di un Pass molto ricco, con tantissimi eventi da seguire in streaming, dalla Serie A alla Champions League passando per la NBA, i campionati di calcio esteri e molto altro ancora.

Con la promozione in corso, NOW Sport costa 5,99 euro per un mese, senza alcun vincolo. Successivamente, è possibile decidere di interrompere il rinnovo automatico oppure di attivare il Pass scegliendo tra queste opzioni:

abbonamento mensile a 14,99 euro

abbonamento mensile a 9,99 euro con vincolo di 12 mesi

bundle NOW Sport + opzione Premium (che aggiunge le 2 visioni in contemporanea) al costo di 15,99 euro al mese per 12 mesi oppure 19,99 euro al mese senza vincoli

Per sfruttare la promozione con lo sconto sul primo mese c’è tempo fino al prossimo 27 di dicembre. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito web della piattaforma di streaming di Sky, accessibile tramite il link qui di sotto. Ricordiamo che è possibile abbinare al Pass Sport anche i Pass Entertainment e Cinema, a partire da 6,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.