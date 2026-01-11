NOW TV: film, serie TV e show a soli 4,99€ scontati per 12 mesi

Quando le feste sono ormai un ricordo, trovare un modo piacevole per trascorrere il tempo in casa diventa fondamentale. È proprio in questi momenti che uno streaming ricco, flessibile e conveniente può fare la differenza. Con NOW TV, l’intrattenimento non solo è vario, ma anche sorprendentemente accessibile.

Grazie all’offerta attiva, puoi accedere a serie TV, show esclusivi e grandi novità a un prezzo davvero interessante: 4,99€ al mese per 12 mesi, pagando 7 mesi su 12. Un’occasione ideale per trasformare le serate sul divano in momenti di puro relax.

Perché scegliere NOW TV nel 2026

Sottoscrivendo oggi l’abbonamento Entertainment, con una permanenza minima di un anno, ottieni l’intero pacchetto Serie TV e Show a 4,99€ al mese, invece del prezzo standard di 8,99€. Una soluzione perfetta per chi vuole tanto intrattenimento senza spendere troppo. E se ami il grande cinema, puoi rendere l’esperienza ancora più completa. Aggiungendo il Pass Cinema, avrai accesso a film recentissimi e titoli attesissimi, con un costo totale di 7,99€ al mese per 12 mesi, anziché 11,99€. Un upgrade che vale ogni centesimo, soprattutto considerando le uscite previste.

Il catalogo NOW TV si arricchisce di contenuti imperdibili, ideali per ogni gusto:

Attacco a Mumbai – Un intenso drama poliziesco diretto da Anthony Maras, con Dev Patel , capace di tenerti con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Gomorra – Le Origini – La serie che racconta la nascita di uno dei crime più iconici della televisione italiana.

IT: Welcome to Derry – Un viaggio oscuro nelle origini di Pennywise, tra paura, mistero e tensione pura.

The Pitt – Un medical drama intenso e acclamato, candidato ai Golden Globe e apprezzato a livello internazionale.

MasterChef Italia – Da recuperare la nuova stagione con il trio di giudici più amato: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Grazie a prezzi chiari, a un catalogo sempre aggiornato e alla possibilità di guardare i contenuti ovunque, anche da smartphone e tablet, NOW TV si conferma una scelta intelligente per chi vuole intrattenimento di qualità senza complicazioni.