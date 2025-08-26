NOW TV Pacchetto Sport: segui US Open e Serie C in streaming a prezzo super

Segui lo sport con NOW TV: US Open, Serie C, calcio europeo, motori e tanto altro in streaming. Pass Sport senza vincoli a partire da 24,99 €/mese.
Roberta Bonori
Pubblicato il 26 ago 2025
NOW TV Pacchetto Sport: segui US Open e Serie C in streaming a prezzo super

Il Pass Sport di NOW TV è la chiave d’accesso per chi ama seguire lo sport in streaming senza dover sottostare a vincoli rigidi. Con un abbonamento flessibile e rinnovabile mese per mese, puoi vivere le emozioni di tantissimi eventi live.

L’offerta è attualmente disponibile a 24,99€ al mese, ed è pensata per chi vuole avere tutto lo sport a portata di click.

Attiva l’offerta sport di NOW TV

US Open: il grande tennis in diretta

Il tennis non può mancare nel bouquet NOW: con il Pass Sport potrai seguire l’intero US Open 2025, in programma dal 24 agosto al 7 settembre. Dalle prime battute di qualificazione alle finali sul cemento di New York, NOW ti accompagna dentro uno dei tornei più attesi della stagione. Oltre allo US Open, il catalogo include Wimbledon, ATP, WTA e le Finals, per non perdere nessun colpo dei tuoi campioni preferiti.

NOW TV porta anche il fascino del calcio “di provincia” direttamente sul tuo schermo. Con il pacchetto sport segui infatti tutte le partite della Serie C, comprese playoff, playout, Coppa Italia Serie C e Supercoppa. Un’occasione unica per i tifosi che vogliono vivere la loro squadra in streaming e per chi ama scoprire il talento emergente del nostro calcio. Il Pass Sport NOW TV non si limita a tennis e calcio: l’offerta abbraccia anche

  • Serie A Enilive e coppe europee (Champions, Europa e Conference League),

  • Formula 1 e MotoGP,

  • Basket, golf e tanti altri sport.

Tutto senza decoder né parabola, solo con una connessione internet e la possibilità di guardare i tuoi eventi preferiti su Smart TV, pc, tablet, smartphone e console. NOW punta su una formula semplice: nessun vincolo, attivazione immediata e disattivazione quando vuoi. Il prezzo attuale è promozionale e ti garantisce accesso illimitato a una libreria sportiva tra le più complete in Italia.

Attiva l’offerta sport di NOW TV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

AI e musica: il caso Portman e gli enormi rischi per gli artisti
Attualità

AI e musica: il caso Portman e gli enormi rischi per gli artisti
Energia PuntoFisso: l’offerta ENGIE che blocca i prezzi per 24 mesi
Offerte

Energia PuntoFisso: l’offerta ENGIE che blocca i prezzi per 24 mesi
Eurobasket 2025: sei all'estero e vuoi vedere le partite? Prova NordVPN
Offerte

Eurobasket 2025: sei all'estero e vuoi vedere le partite? Prova NordVPN
Wall Street Pepe approda su Solana
Attualità

Wall Street Pepe approda su Solana
Link copiato negli appunti