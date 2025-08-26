NOW TV Pacchetto Sport: segui US Open e Serie C in streaming a prezzo super

Il Pass Sport di NOW TV è la chiave d’accesso per chi ama seguire lo sport in streaming senza dover sottostare a vincoli rigidi. Con un abbonamento flessibile e rinnovabile mese per mese, puoi vivere le emozioni di tantissimi eventi live.

L’offerta è attualmente disponibile a 24,99€ al mese, ed è pensata per chi vuole avere tutto lo sport a portata di click.

US Open: il grande tennis in diretta

Il tennis non può mancare nel bouquet NOW: con il Pass Sport potrai seguire l’intero US Open 2025, in programma dal 24 agosto al 7 settembre. Dalle prime battute di qualificazione alle finali sul cemento di New York, NOW ti accompagna dentro uno dei tornei più attesi della stagione. Oltre allo US Open, il catalogo include Wimbledon, ATP, WTA e le Finals, per non perdere nessun colpo dei tuoi campioni preferiti.

NOW TV porta anche il fascino del calcio “di provincia” direttamente sul tuo schermo. Con il pacchetto sport segui infatti tutte le partite della Serie C, comprese playoff, playout, Coppa Italia Serie C e Supercoppa. Un’occasione unica per i tifosi che vogliono vivere la loro squadra in streaming e per chi ama scoprire il talento emergente del nostro calcio. Il Pass Sport NOW TV non si limita a tennis e calcio: l’offerta abbraccia anche

Serie A Enilive e coppe europee (Champions, Europa e Conference League),

Formula 1 e MotoGP,

Basket, golf e tanti altri sport.

Tutto senza decoder né parabola, solo con una connessione internet e la possibilità di guardare i tuoi eventi preferiti su Smart TV, pc, tablet, smartphone e console. NOW punta su una formula semplice: nessun vincolo, attivazione immediata e disattivazione quando vuoi. Il prezzo attuale è promozionale e ti garantisce accesso illimitato a una libreria sportiva tra le più complete in Italia.