Nuova funzione di Google Drive rende sincronizzazione più veloce

L’archiviazione su cloud è ormai una pratica molto diffusa, anche grazie alla diffusione di un servizio utile e gratuito come Google Drive.

Questo strumento, tra le tante caratteristiche positive, offre una piena integrazione con l’ecosistema Google. La compagnia di Mountain View, consapevole del suo valore per gli utenti, non smette mai di lavorare per migliorare tale piattaforma, con implementazioni utili come quella di cui stiamo per parlare.

Nello specifico, Google sembra aver ascoltato le richieste di alcuni utenti e, come comunicato sul blog ufficiale Google Workspace Updates, ha affermato che presto sarà possibile ottenere una sincronizzazione più rapida quando si utilizza il servizio da desktop.

L’incremento di velocità, come spiegato nella documentazione, è dovuto all’utilizzo di una tecnica nota come caricamenti differenziati. Ma di cosa si tratta?

Sincronizzazione più veloce grazie ai caricamenti differenziati

Google Drive interagirà in modo diverso con i file online, senza una sostituzione totale, ma solo agendo sulla parte con i dati che sono stati modificati. Ciò va a ridurre il traffico dati, rendendo la sincronizzazione più rapida.

A rendere i caricamenti differenziati un qualcosa di ancora più apprezzabile è il fatto che questa funzionalità disponibile per tutti gli utenti di Workspace, inclusi gli utenti con account personali. Unico neo, almeno finora, è che questi caricamenti non sono ancora disponibili da mobile.

Questa implementazione è solo l’ultima di una lunga serie che ha interessato negli ultimi mesi Google Drive. Lo scorso novembre, per esempio, gli sviluppatori hanno rivoluzionato il selettore dei file, mentre giusto qualche settimana fa è stato reso più rapido l’accesso ai video caricati su cloud. Drive, a quanto pare, resta una priorità assoluta per gli sviluppatori di Google.