Restyling totale per il selettore file di Google Drive: ecco cosa cambia

Gli sviluppatori di Google hanno messo mano sul selettore di file integrato nella versione Android di Google Drive, permettendo agli utenti di selezionare file da Gmail (e non solo) condividendo gli stessi senza particolari problemi.

Come sottolineato dalla compagnia attraverso il suo blog ufficiale, la nuova interfaccia è in fase di distribuzione. Mentre gli utenti Rapid Release possono già ottenere questa interessante implementazione, per i possessori di account Google personali l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno.

Lo stesso post sul blog di Google ha mostrato un’immagine di come dovrebbe apparire il nuovo selettore.

Il nuovo selettore file di Google Drive offrirà uno stile “carosello”

A livello pratico, la nuova interfaccia dovrebbe semplificare la ricerca di elementi in Drive. A grandi linee, questa offre voci uguali alle precedenti (Il mio Drive, Computer, Condiviso con me e simili), sebbene il nuovo layout dovrebbe offrire una panoramica più intuitiva.

Con questo aggiornamento, l’elenco delle cartelle dovrebbe trasformarsi in una sorta di carosello, insieme a una visualizzazione dei file recenti all’interno della cartella selezionata, come mostrato nell’immagine qui sopra. In precedenza, gli utenti dovevano navigare nelle singole cartelle per vedere i file disponibili.

Come chiarito da Google sul blog “Questo aggiornamento renderà più facile trovare gli elementi di Drive visualizzati di recente e vedere in modo chiaro quali altre posizioni di archiviazione oltre a “Il mio Drive” sono disponibili, come gli elementi a cui l’utente ha accesso all’interno di unità condivise“.

Il nuovo selettore file è solo l’ultima delle tante recenti implementazioni per Google Drive. Alla fine dello scorso mese, per esempio, è stato introdotto un nuovo e più avanzato lettore multimediale integrato. Qualche settimana prima, invece, è stato introdotto un nuovo modo per gestire l’accesso limitato alle cartelle.