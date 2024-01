Nuova promo: risparmia 100€ con la Carta PAYBACK American Express

Tra le tante opzioni presenti sul mercato, la Carta PAYBACK American Express è senza dubbio l’opzione migliore attuale grazie ai tanti vantaggi che offre.

La collaborazione con il programma fedeltà PAYBACK consente di accumulare punti per ogni spesa effettuata. Per ogni 2 euro che spenderai accumulerai un punto.

Quindi, se vuoi vantaggi extra da una carta di credito, non puoi non prendere in considerazione l’offerta di American Express.

Tutti i vantaggi di Carta PAYBACK American Express

Non ci sono costi fissi associati a questa carta e puoi rateizzare le spese invece di pagarle in un’unica soluzione.

Inoltre, attualmente la società ha lanciato su questa carta una promo davvero eccezionale: sconto di 100 euro sul primo estratto conto utile. Devi però spendere entro i primi tre mesi dall’emissione della carta almeno 250 euro.

Se stai pensando che ottenere la Carta PAYBACK American Express sia difficile ti sbagli. Il reddito annuale richiesto è di 11.000 euro lordi o più. Devi anche avere un tuo conto corrente per l’addebito delle spese.

Oltre al canone zero, la carta viene emessa gratuitamente, puoi rateizzare le spese, accumulare 1 punto su ogni 2 euro spesi e, tieniti forte, ottenere una carta supplementare. Aggiungici lo sconto di 100 euro su tutti i tuoi acquisti e il cerchio della convenienza si chiude!

Giusto per ricordartelo, devi però spendere almeno 250 euro nei primi tre mesi di utilizzo. Alla fine, ti ritroverai con 100 euro in meno da pagare sul tuo estratto conto.

Hai tutto il tempo per pensarci, perché la promo scade il 19 febbraio 2024. L’importante è che richiedi la carta di credito entro questa data.

Non lasciartela sfuggire però. Al di là dello sconto, questa carta è vantaggiosa per tanti altri motivi. Per richiederla, clicca sul bottone sottostante e attiva la procedura guidata online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.