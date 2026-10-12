Nuova VPN da meno di 2,5 euro al mese: la promo di Surfshark è quella giusta

La scelta giusta per una VPN illimitata è rappresentata da Surfshark, ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese con il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo del servizio. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il box qui di sotto. Lo sconto è accessibile solo per un breve periodo per tutti i nuovi utenti che scelgono il servizio.

VPN senza limiti con Surfshark, ecco la promo

Surfshark ha tutte le caratteristiche giuste per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di una nuova VPN con possibilità di criptare il traffico dati per una navigazione sicura anche da una rete non privata, come potrebbe essere un hotspot Wi-Fi pubblico che potrebbe essere potenzialmente un accesso non sicuro.

Per gli utenti che scelgono il servizio, Surfshark mette a disposizione un network composto da migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione.

La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, utilizzando lo stesso account. L’uso della VPN può avvenire anche da una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione.

L’offerta in corso taglia il prezzo della VPN che ora è attivabile con un prezzo di 2,49 euro al mese, scegliendo il piano da 27 mesi. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto riservato ai nuovi utenti è disponibile solo per un breve periodo e solo tramite il sito della VPN.