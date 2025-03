Nuove crypto in uscita a marzo 2025

Con la quantità di nuove crypto in uscita, il mercato degli asset digitali può far venire più di qualche dubbio agli investitori alle prime armi.

Sì, perché ormai tra le criptovalute non si trovano solo Bitcoin, Ethereum, le stablecoin e poche altre altcoin, bensì una vasta gamma di token di utilità e meme coin che vengono create su diverse blockchain.

E sebbene le criptovalute nuove presentino dei rischi legati all’elevata volatilità e all’affidabilità dei progetti, allo stesso tempo offrono la possibilità di comprare token in presale a un costo basso e ottenere potenziali guadagni dopo il listing sugli exchange.

In questa guida analizziamo le migliori nuove criptovalute in uscita a marzo, evidenziando le loro caratteristiche principali, le possibilità di crescita e dove acquistarle in sicurezza.

Progetto Caratteristiche principali Solaxy Rete Layer-2 su Solana con riduzione dei costi di transazione grazie al batch processing

Sicurezza garantita dall’ancoraggio crittografico alla mainnet di Solana Bitcoin Bull Airdrop di BTC quando Bitcoin raggiunge un nuovo massimo storico

Meccanismo di burning per ridurre l’offerta e potenziale crescita del valore MIND of Pepe AI Agent che analizza il mercato, aiuta con il trading e interagisce con la community

Creazione di nuovi token, disponibili in anteprima per i possessori di MIND BEST Token Accesso alla governance con diritto di voto sulle decisioni della piattaforma

Commissioni ridotte per le transazioni all’interno dell’ecosistema Meme Index Accesso a indici diversificati di meme coin, senza doverle acquistare singolarmente

Sistema di governance, con diritto di voto per l’inclusione di nuovi token

Le migliori nuove criptovalute in uscita nel 2025

Il 2025 si presenta come un anno ricco di progetti ad alto potenziale. Dalle soluzioni per la scalabilità blockchain ai token con utility avanzata, fino alle meme coin con meccanismi innovativi, le nuove criptovalute in uscita stanno attirando l’interesse di investitori e trader alla ricerca di opportunità a prezzi vantaggiosi.

Qui di seguito, presentiamo una panoramica delle nuove crypto di questo mese, con dettagli su presale, funzionalità e strategie di crescita. Sottolineiamo che queste criptovalute sono in fase di presale, quindi non sono ancora state lanciate sul mercato.

Pertanto, oltre alla nostra analisi, invitiamo gli utenti a informarsi accuratamente sul progetto e ad investire con cautela. Inoltre, potete leggere questo altro articolo per trovare ulteriori criptovalute emergenti.

Solaxy: una soluzione layer-2 per Solana

Bitcoin Bull: un progetto di airdrop con premi in Bitcoin

MIND of Pepe: un agent AI ispirato a Pepe The Frog

Best Wallet: il token nativo di BEST Wallet

Meme Index: indici per investire in meme coin

Solaxy: il Layer-2 su Solana per transazioni più efficienti

Solaxy è la prima soluzione Layer-2 progettata per Solana, al fine di migliorare l’efficienza delle transazioni sulla blockchain.

Il protocollo, creato da un team indipendente non legato con Solana, utilizza un sistema di batch processing, che aggrega più transazioni prima di trasmetterle alla blockchain principale, riducendo così i costi e migliorando i tempi di conferma.

Inoltre, Solaxy implementa un ancoraggio crittografico alla mainnet di Solana per garantire sicurezza e integrità delle operazioni. Il token SOLX servirà a pagare i costi di transazione sulla rete Layer-2

I risultati della presale, rendono Solaxy una delle possibili nuove criptovalute in uscita su Binance, un fattore che potrebbe dare al token SOLX una spinta otevole dopo il lancio.

Token Prezzo in presale Fondi raccolti Funzionalità SOLX $0,001652 24 milioni Staking, pagamento delle transazioni sulla Layer-2

Bitcoin Bull: la meme coin che distribuisce BTC tramite airdrop

Bitcoin Bull è un progetto particolare, in quanto propone un innovativo sistema di airdrop di Bitcoin dedicato esclusivamente ai titolari del token BTCBULL.

Gli airdrop verranno lanciati ogni volta che il Bitcoin raggiunge un nuovo valore massimo (ATH), con tappe stabilite a 150.000, 200.000 e 250.000 dollari.

In questo modo, i titolari del BTCBULL potranno ottenere parti del BTC senza dover necessariameante fare trading. Si tratta di una soluzione interessante, ma allo stesso tempo rischiosa, in quanto si basa esclusivamente su delle previsioni del valore di Bitcoin.

L’offerta totale di BTCBULL verrà bruciata progressivamente, per creare una pressione deflazionistica che potrebbe favorire l’aumento del valore nel tempo.

Token Prezzo in presale Fondi raccolti Funzionalità BTCBULL $0,002395 3 milioni Airdrop di BTC, burning, staking

Mind of Pepe: intelligenza artificiale e meme coin in un’unica piattaforma

Tra le nuove criptovalute in uscita, non potevamo ignorare Mind of Pepe, in quanto legato a uno dei trend degli ultimi anni: l’intelligenza artificiale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di combinare AI e meme coin, offrendo un ecosistema in cui l’intelligenza artificiale supporta gli utenti nelle analisi di mercato e nella gestione del wallet, il tutto con un tocco di ironia ispirato a Pepe The Frog.

L’elemento chiave del progetto è il suo AI Agent, un assistente virtuale che fornisce previsioni sulle criptovalute, aiuta nella gestione degli asset digitali e interagisce con la community attraverso meme generati automaticamente.

Un’altra funzione innovativa è la creazione di nuovi token, che saranno accessibili in anteprima ai membri della community, offrendo loro un vantaggio competitivo nel mercato delle meme coin.

Token Prezzo in presale Fondi raccolti Funzionalità aggiuntive MIND $0,0034402 7 milioni AI Agent, staking

BEST Token: il nuovo asset per gli utenti di Best Wallet

La nostra analisi continua con BEST Token, il token nativo dedicato agli utenti del wallet non custodial Best Wallet.

BEST Token garantisce vantaggi esclusivi, ad esempio permette di partecipare alla governance dell’ecosistema Best Wallet, permettendo ai titolari del token di votare sulle decisioni strategiche relative allo sviluppo della piattaforma e ai servizi associati, come la Best Card.

Inoltre, BEST offre agli utenti l’accesso anticipato a nuove presale tramite la funzione Upcoming Tokens, consentendo di investire in progetti emergenti direttamente dall’app Best Wallet.

Utilizzando il BEST per le transazioni, sarà possibile effettuarle con costi ridotti, una soluzione che può rivelarsi interessante per chi vuole provare a utilizzare il Best Wallet.

Token Prezzo in presale Fondi raccolti Funzionalità BEST $0,0242 10 milioni Governance, staking, commissioni ridotte su Best Wallet

Meme Index: investire nel mercato delle meme coin tramite degli indici

Meme Index introduce un concetto innovativo ispirato agli ETF, offrendo agli investitori la possibilità di diversificare il wallet con delle meme coin, divise in panieri basati sul rischio.

Infatti, gli indici di Meme Index hanno un diverso livello di rischio, ad esempio il primo indice presenta meme coin consolidate come Dogecoin e Shiba Inu, mentre gli altri indici presentano nuovi token con un maggiore potenziale di crescita, ma allo stesso tempo con rischi più elevati.

Per accedere agli indici è necessario comprare il token MEMEX. Inoltre, il token darà la possibilità ai titolari di partecipare alla governance di Meme Index per la gestione degli indici.

Token Prezzo in presale Fondi raccolti Funzionalità MEMEX $0,0166883 4 milioni Governance, accesso agli indici di meme coin

Come valutare l’affidabilità delle nuove criptovalute in uscita

Valutare l’affidabilità di una nuova criptovaluta è molto difficile. Questo perché la decentralizzazione tipica del mercato delle criptovalute, consente agli sviluppatori di lanciare un nuovo token in presale senza dover necessariamente rivelare la sua identità.

Trovare informazioni su un team di sviluppo è quasi impossibile, ma ci sono comunque dei fattori da considerare per cercare di capire quali sono le criptovalute nuove più affidabili… o meno rischiose!

Soluzioni innovative

Uno degli elementi più importanti per valutare una nuova criptovaluta è la presenza di soluzioni tecnologiche innovative.

Un progetto solido dovrebbe introdurre nuove funzionalità o migliorare quelle esistenti, risolvendo problemi specifici del settore.

Ad esempio, blockchain Layer-2 come Solaxy mirano a ridurre i costi e migliorare la scalabilità, mentre progetti come MIND of Pepe combinano intelligenza artificiale e meme coin per creare un ecosistema unico.

Ovviamente, questo non vuol dire che questi progetti siano destinati a crescere automaticamente, in quanto dovranno fare i conti con la volatilità del mercato e con una concorrenza agguerrita.

In generale può tornare utile analizzare il whitepaper del progetto e verificare se la tecnologia proposta ha un’applicazione reale e un vantaggio competitivo rispetto ai competitor.

Utilità del token

Un altro aspetto importante è l’utilità del token all’interno dell’ecosistema del progetto. Alcune criptovalute sono progettate solo per la speculazione, mentre altre offrono funzioni concrete, come pagamenti di commissioni, governance, accesso a servizi esclusivi o ricompense per lo staking.

Ad esempio, BEST Token consente agli utenti di partecipare alla governance di Best Wallet, influenzando le decisioni della piattaforma, mentre BTCBULL è legato a un sistema di airdrop di Bitcoin.

Non è una regola, ma solitamente un token con un’utilità ha maggiori possibilità di crescere e di rimanere rilevante sul mercato, rispetto a un asset puramente speculativo.

Obiettivi realistici

Ci sono diverse nuove crypto che presentano roadmap o whitepaper con obiettivi difficilmente realizzabili. Di conseguenza, queste sono solitamente quelle meno affidabili, in quanto vogliono provare ad attirare gli investitori con una strategia di marketing aggressiva e spesso fasulla.

Peggio ancora, quando un progetto sembra assicurare guadagni elevati, magari spinto anche da influencer che spingono l’hype.

In generale, le nuove crypto con un team di sviluppo onesto, presentano obiettivi realizzabili, inseriti nel contesto del progetto stesso.

Audit dello smart contract

Un audit degli smart contract è un’analisi tecnica approfondita del codice, eseguita da società specializzate, per identificare vulnerabilità, bug o backdoor che potrebbero essere sfruttati per truffe o attacchi informatici.

Piattaforme come SolidProof sono tra le più affidabili nel settore e forniscono certificazioni che attestano la sicurezza del codice di un progetto.

Verificare se una nuova crypto ha superato un audit indipendente è un passo fondamentale per valutare la sua affidabilità.

Un progetto trasparente dovrebbe rendere pubblico il report dell’audit e dimostrare di aver risolto eventuali criticità segnalate.

Perché comprare le nuove crypto in uscita

Comprare nuovi asset sembra decisamente insidioso… e infatti lo è! Va detto però che ci sono anche dei vantaggi, soprattutto per chi è alla ricerca di asset con alto potenziale di crescita o per chi vuole differenziare il proprio wallet.

Possibilità di acquistare a un costo basso

Le nuove criptovalute vengono solitamente offerte a un valore inferiore rispetto a quello che potrebbero raggiungere dopo il listing sugli exchange.

Questo permette agli investitori di entrare nel progetto a condizioni vantaggiose, con la possibilità di ottenere profitti più elevati una volta che il token sarà disponibile sul mercato.

Inoltre, il costo basso può risultare interessante per chi vuole provare a comprare delle criptovalute ed entrare nel mercato senza spendere troppo.

Diversificazione del wallet

Acquistare nuove criptovalute può rivelarsi un’ottima strategia per diversificare il portafoglio. Infatti, puntare su un solo asset è un errore molto comune tra i trader alle prime armi.

Gli esperti tendono ad avere nel wallet delle criptovalute consolidate, delle stablecoin e progetti di vario tipo, tra cui meme coin e nuove criptovalute comprate in presale.

Questa combinazione può aiutare gli investitori a far fronte alle perdite generate dalle fasi ribassiste del mercato o dal crollo di una determinata criptovaluta.

Possibili guadagni dopo il listing

Dopo il listing sugli exchange, le nuove criptovalute possono aumentare di valore, soprattutto se il progetto ha generato un forte interesse durante la fase di presale.

Inoltre, alcuni dei progetti più promettenti ottengono listing su exchange del calibro di Binance, dopo una selezione accurata da parte della piattaforma.

Un listing importante può dare a una nuova criptovaluta un notevole slancio, permettendole di crescere in poco tempo.

Guadagno passivo con lo staking

Lo staking è un meccanismo che consente agli investitori di bloccare i propri token per avere la possibilità di diventare validatori di un blocco e partecipare alla sicurezza di una blockchain. In cambio dello staking, i validatori ricevono ricompense passive in criptovalute.

Molte nuovi token vengono creati su Ethereum, una blockchain che utilizza il “Proof-of-stake”, ovvero il protocollo che abilita lo staking. Pertanto, facendo staking di un nuovo token sarà possibile guadagnare anche durante la presale.

I rischi delle nuove crypto in uscita

Abbiamo visto quali sono i vantaggi di investire su asset nuovi, ma prima di investire bisogna conoscere nel dettaglio quali sono i rischi maggiori.

Alcuni di questi rischi, come la volatilità, coinvolgono l’intero mercato delle criptovalute, tuttavia possono colpire maggiormente i nuovi token.

L’elevata volatilità

Le nuove criptovalute tendono a subire forti oscillazioni di valore, soprattutto nei primi giorni dopo il listing sugli exchange.

Questo dipende dalla bassa liquidità iniziale e dal fatto che molti trader tendono a vendere i token dopo la presale, in modo da speculare sul loro acquisto a basso costo.

Inoltre, l’hype della community generato durante la presale può portare a una crescita del valore importante e a un conseguente crollo, un po’ come è successo alla meme coin ufficiale di TRUMP.

La truffa del rug pull

Uno dei rischi più temuti dagli investitori è il rug pull, una truffa in cui i creatori del progetto vendono improvvisamente tutti i propri token, svuotando la liquidità e facendo crollare il valore.

Spesso, questi schemi si nascondono dietro campagne marketing troppo aggressive che spingono l’hype per attirare gli investitori alle prime armi.

Il Pump and Dump

Un’altra pratica comune nel mercato delle criptovalute è il Pump and Dump, un meccanismo in cui un progeto viene gonfiato da un gruppo di investitori o da una società, attraverso acquisti massicci.

In seguito, gli investitori vendono improvvisamente il token, causando un crollo improvviso del valore. Questo schema è molto difficile da prevedere, ma in generale una nuova crypto che vede un aumento troppo rapido del valore senza sviluppi concreti del progetto o una community attiva, allora potrebbe nascondere un tentativo di truffa.

Dove comprare le criptovalute nuove in uscita

Le nuove criptovalute in uscita si possono comprare su diverse piattaforme, a seconda della fase in cui si trovano.

Siti ufficiali delle presale : molti progetti offrono la possibilità di acquistare i token direttamente dal sito ufficiale durante la fase di presale.

: molti progetti offrono la possibilità di acquistare i token direttamente dal sito ufficiale durante la fase di presale. Launchpad di exchange centralizzati (CEX) : exchange come Binance lanciano nuove crypto tramite una IEO (Initial Exchange Offering), permettendo agli utenti di acquistare token in anteprima.

: exchange come Binance lanciano nuove crypto tramite una IEO (Initial Exchange Offering), permettendo agli utenti di acquistare token in anteprima. DEX (Decentralized Exchange): dopo il listing, molti nuovi token vengono lanciati su exchange decentralizzati come Uniswap.

Come comprare le nuove criptovalute in uscita

Acquistare nuove criptovalute è un processo semplice, tuttavia vanno seguiti alcuni passaggi per evitare errori.

Configurare un wallet compatibile: le presale permettono di scambiare token collegando il proprio wallet al sito ufficiale. Solitamente i wallet compatibili sono quelli non-custodial come Best Wallet, Metamask o Trust Wallet, scaricabili gratuitamente.

Acquistare i token in presale: per comprare i token in presale è sufficiente collegare il proprio wallet al sito ufficiale del progetto di interesse ed effettuare lo scambio con la criptovaluta richiesta (solitamente ETH, BNB o USDT).

Attendere il claim: una volta terminata la presale, sarà possibile effettuare il claim dei token comprati. Questo corrisponde con il listing sugli exchange, quindi è possibile decidere se mantenere i token nel wallet, oppure venderli immediatamente per provare a guadagnare.

Conclusione sulle nuove crypto in uscita

In conclusione, abbiamo analizzato alcuni dei progetti crittografici emergenti con il maggiore potenziale di crescita nei prossimi mesi.

Queste nuove criptovalute offrono soluzioni innovative in diversi settori, dalla scalabilità blockchain all’intelligenza artificiale, fino ai sistemi di airdrop e staking.

Tra queste, Solaxy si distingue come uno dei progetti più promettenti, grazie alla sua missione di decongestionare la rete Solana attraverso una soluzione Layer-2 scalabile ed efficiente.

Dopo i recenti rallentamenti causati dall’elevato traffico di meme coin, l’introduzione di una rete secondaria per ottimizzare le transazioni risponde a una necessità concreta del mercato.

Abbiamo visto che investire in nuove crypto comporta vantaggi, così come rischi. Per questo motivo, è essenziale valutare attentamente ogni progetto, analizzando il team di sviluppo, l’utilità del token, la roadmap e il coinvolgimento della community prima di investire.

Domande e risposte frequenti sulle nuove criptovalute in uscita

Come si possono valutare le nuove criptovalute prima di investire?

Per valutare una nuova criptovaluta, è fondamentale analizzare diversi fattori: il whitepaper del progetto, l’utilità del token, la roadmap, il team di sviluppo e il coinvolgimento della community.

Inoltre, è importante verificare la presenza di eventuali audit di sicurezza e valutare la trasparenza della gestione della liquidità.

Dove si possono acquistare le nuove criptovalute in uscita?

Le nuove crypto possono essere acquistate in presale direttamente dal sito ufficiale del progetto, oppure tramite launchpad di exchange come Binance.

Dopo il listing, è possibile trovarle su exchange decentralizzati (DEX) come Uniswap o PancakeSwap e su piattaforme centralizzate (CEX).

Quali sono i rischi principali nell’investire in nuove criptovalute?

I rischi più comuni includono elevata volatilità, rug pull (truffe in cui gli sviluppatori abbandonano il progetto dopo aver raccolto fondi), e schemi di Pump and Dump, in cui il prezzo viene gonfiato artificialmente per poi crollare. Pertanto è sempre consigliabile investire con cautela e diversificare il portafoglio.

Le nuove criptovalute spesso offrono prezzi di acquisto più bassi, possibilità di guadagno significativo dopo il listing, accesso a staking e ricompense esclusive e, in alcuni casi, opportunità di airdrop gratuiti. Tuttavia, comportano anche maggiori rischi rispetto agli asset più stabili e affermati.

Quali sono le nuove crypto in uscita più interessanti?

Al momento, la presale di Solaxy sembra una delle più promettenti, in quanto ha raccolto più di 24 milioni di dollari. Allo stesso modo, MIND of Pepe potrebbe rivelarsi interessante, in quanto si basa su due trend recenti di mercato: l’intelligenza artificiale e le meme coin.

