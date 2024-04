Nuovo cliente IBL Banca? Ricevi tasso lordo fino al 3,10%

ControCorrente è il conto conveniente e remunerativo di IBL Banca che, fino al 19 giugno 2024, permette a tutti i nuovi iscritti di ottenere vantaggi esclusivi – tra cui un tasso lordo fino al 3,10% in base al saldo liquido giornaliero, oltre al canone gratuito per 6 mesi.

Vantaggi e caratteristiche di ControCorrente

Questo ottimo conto corrente di IBL Banca non è un semplice servizio, ma un’opportunità unica per ottimizzare le tue finanze: carte, servizi digitali, tassi d’interesse, avrai a disposizione tutto quello che ti serve.

Per i primi sei mesi dall’apertura del conto, i nuovi clienti avranno canone di tenuta gratuito su tutti i pacchetti e un tasso lordo fino al 3,10% in base al saldo liquido giornaliero. Nello specifico:

3,10% sulla liquidità fino a 100.000 euro

sulla liquidità fino a 100.000 euro 2,00% sulla liquidità oltre i 100.000 euro

Una volta trascorsi i sei mesi promozionali, il tasso lordo si attesterà fino allo 0,50%, sempre in base al saldo liquido giornaliero.

Sono due i piani messi a disposizione da IBL Banca:

Semplice: canone mensile azzerato, grazie agli sconti applicati. Include una carta di debito gratuita e numerosi servizi utili, come due prelievi e un bonifico online inclusi ogni mese; Straordinario: canone mensile di 4 euro, questo piano offre una carta di debito gratuita e la possibilità di richiedere una carta di credito a un prezzo speciale. Include fino a 5 prelievi e tutti i bonifici online inclusi ogni mese, oltre a vantaggi come bonifici istantanei e altri servizi a condizioni agevolate.

Tutte le carte offerte da IBL Banca sono contactless, affidabili e sicure, perfette per qualsiasi tipo di acquisto, anche online. Inoltre, è possibile aggiungerle al wallet dello smartphone per una maggiore comodità. Non manca anche l’Internet Banking, che ti consente di gestire tutte le operazioni bancarie da PC, tablet o smartphone, effettuare bonifici e pagamenti, ricaricare il cellulare e molto altro, in qualsiasi momento.

Per accedere a questi vantaggi e all’ottimo tasso di interesse lordo fino al 3,10% con IBL Banca, ti basta aprire ControCorrente online entro il 19 giugno. La promozione, infatti, è riservata ai soli nuovi iscritti.