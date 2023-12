Nuovo conto corrente: aprirne uno a zero spese ora è più semplice

Aprire un nuovo conto corrente non è mai stato così conveniente. Può sembrare un’esagerazione ma in un contesto in cui il costo di beni e servizi è in costante crescita, poter accedere a un conto corrente a zero spese rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

Conto Corrente Arancio di ING, in questo momento, è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto senza costi. Questo conto, infatti, ha canone zero e include la carta di debito e i bonifici gratis, aggiungendo la possibilità di accedere al conto deposito con interessi al 4%.

In più, con l’opzione Modulo Zero Vincoli (dal costo di 2 euro al mese ma gratis per 12 mesi e azzerabile successivamente impostando l’accredito dello stipendio/pensione oppure con 1.000 euro di entrate mensili) è possibile avere anche i prelievi gratis in tutta l’area Euro.

Per aprire Conto Corrente Arancio è sufficiente accedere al sito ufficiale di ING e seguire una breve procedura di sottoscrizione online. Bastano pochi passaggi per attivare il conto.

Conto Corrente Arancio di ING: è il conto su cui puntare oggi

Scegliendo il conto corrente di ING è possibile accedere a tanti vantaggi, senza alcun costo. L’istituto propone, infatti, un conto con:

canone zero

carta di debito gratuita

prelievi gratis in tutta l’area Euro con l’opzione Modulo Zero Vincoli dal costo di 2 euro al mese ma facilmente azzerabile

in tutta l’area Euro con l’opzione dal costo di 2 euro al mese ma facilmente azzerabile bonifici gratis

carta di credito disponibile su richiesta con un costo di 2 euro al mese, azzerabili registrando almeno 500 euro di spese, con possibilità di dilazionare le spese

disponibile su richiesta con un costo di 2 euro al mese, azzerabili registrando almeno 500 euro di spese, con possibilità di dilazionare le spese interessi al 4% per un anno con il conto deposito abbinato

Per accedere a Conto Corrente Arancio è sufficiente seguire una semplice procedura online. Basta collegarsi al sito della banca, tramite il link qui di sotto, per completare l’apertura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.