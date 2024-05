Come sottolineato anche da Tim Cook in occasione dell’ultimo evento Apple, ad oggi il nuovo MacBook Air M3 da 13 pollici è uno dei laptop più venduti del 2024. Ebbene, il portatile super leggero e con prestazioni da primo della classe è attualmente proposto in offerta su Amazon, sia nella versione da 256GB (1.199€) che in quella da 512GB (1.455€).

Il MacBook Air M3 da 13″ è uscito da poco ma è già in sconto: risparmia sui modelli da 256GB e 512GB

Esteticamente non si segnalano novità rispetto al modello precedente. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il look è stato rivoluzionato solo da poco. L’aggiunta più importante è quindi il processore M3.

Realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri, il chip, in base a quanto dichiarato dall’azienda californiana, rende il MacBook Air M3 fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del più veloce notebook della gamma Air con processore Intel. L’upgrade abbraccia anche l’autonomia, che può raggiungere le 18 ore.

Il processore, come è scontato che sia, è fondamentale soprattutto quando si svolgono attività più intense ed impegnative, come il gaming, l’editing di foto e video (anche sfruttando l’AI generativa), la produttività con fogli di calcolo Excel e la produzione musicale.

Tra i punti forti c’è il display Liquid Retina (2560 x 1664 a 224 ppi) con luminosità di picco di 500 nit, tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica (P3). E per incrementare la produttività, è possibile collegare fino a due monitor esterni.

Spiccano infine la videocamera FaceTime 1080p, i tre microfoni array, il sistema di altoparlanti con audio spaziale, il Wi-Fi 6E, la Magic Keyboard retroilluminata e il Touch ID.