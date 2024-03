Nuovo record in arrivo per il valore del Bitcoin? Ecco cosa sta succedendo

Questa settimana si è registrato il record storico per il valore del Bitcoin, arrivato dopo un trend di crescita costante. L’intero mercato delle criptovalute sta sfruttando questo rinnovato interesse da parte di investitori e risparmiatori, interessati, soprattutto, all’effetto del prossimo halving del Bitcoin che potrebbe portare a una rapida crescita del valore della criptovalute, con nuovi record.

L’halving è una procedura che comporta il dimezzamento delle ricompense per il mining. Tale procedura si ripete ogni quattro anni. Nelle tre precedenti occasioni (2012, 2016 e 2020), il Bitcoin ha sempre registrato una sostanziale crescita nei mesi successi e potrebbe ripetere questo trend anche quest’anno.

Nuovi record per il valore del Bitcoin?

Il Bitcoin potrebbe registrare un nuovo valore record nel corso del prossimo futuro, dopo il record registrato questa settimana. Tutto ruota intorno alla possibile crescita del valore della criptovaluta nel corso dei mesi successivi al prossimo halving, in programma nel corso del mese di aprile.

Da notare che, seguendo la scia del Bitcoin, anche altre criptovalute potrebbero registrare un incremento del valore. Almeno queste sono alcune ipotesi che, in queste settimane, stanno circolando tra gli investitori, contribuendo a far aumentare l’interesse per tutto il settore.

