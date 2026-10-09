NVIDIA vuole cambiare completamente i driver Linux: Nova in Rust

Il panorama dei driver grafici open source per Linux si prepara a una possibile trasformazione, con NVIDIA impegnata nello sviluppo di Nova, un progetto che mira a ridefinire il rapporto tra hardware proprietario e software libero.

L’iniziativa sta attirando l’attenzione della comunità tecnica perché potrebbe rappresentare un passaggio importante nella strategia dell’azienda per il sistema operativo del pinguino. Come riportato da Phoronix, il lavoro procede con il coinvolgimento diretto di sviluppatori NVIDIA e Red Hat, mentre la documentazione presentata alla comunità offre indicazioni sulle ambizioni del progetto. Restano, tuttavia, questioni aperte riguardo ai tempi e alla maturità necessaria per un utilizzo quotidiano.

Nova e la strategia di NVIDIA per Linux

Durante la conferenza Linux Plumbers Conference (LPC), tenutasi a Praga, l’ingegnere NVIDIA John Hubbard e Danilo Krummrich di Red Hat hanno illustrato l’evoluzione del progetto.

L’obiettivo di lungo periodo è sostituire Open RM, il gestore delle risorse distribuito da NVIDIA attraverso moduli del kernel open source mantenuti al di fuori del codice principale di Linux. L’integrazione nel kernel ufficiale rappresenterebbe un cambiamento significativo nel modo in cui l’azienda gestisce il supporto grafico sulla piattaforma.

Nova è sviluppato interamente in Rust, linguaggio scelto per costruire un’implementazione moderna del driver e ampliare le possibilità di sviluppo delle infrastrutture grafiche del kernel. Il progetto punta inoltre a prendere progressivamente il posto di Nouveau, il driver comunitario destinato alle GPU NVIDIA basato su un percorso di sviluppo distinto.

Questa prospettiva non equivale, però, a una sostituzione immediata dei componenti già utilizzati dagli utenti. Nova non offre compatibilità diretta con le interfacce del driver esterno esistente: anche i componenti software in spazio utente dovranno essere adattati. La transizione richiederà quindi coordinamento tra diversi livelli dello stack grafico, oltre alla disponibilità di funzionalità sufficientemente complete per gli ambienti reali.

Progressi tecnici e funzionalità ancora da completare

Secondo quanto illustrato durante la presentazione, il codice è già in grado di avviare il firmware del GPU System Processor (GSP) sulle GPU comprese tra Turing e Blackwell, con alcune funzionalità di base operative. Si tratta di un risultato importante per verificare il funzionamento iniziale dell’architettura, ma non dimostra ancora che tutte le componenti necessarie siano pronte per un impiego generalizzato.

Il lavoro futuro comprende il supporto per sistemi Linux e Windows eseguiti come macchine virtuali, insieme a ulteriori capacità di virtualizzazione. Sono inoltre previsti progressi nell’esecuzione di carichi di calcolo tramite Vulkan Compute e CUDA, oltre a un ampliamento delle funzioni grafiche e di gestione dei display.

Questi obiettivi mostrano che lo sviluppo non riguarda soltanto l’avvio della GPU, ma anche la copertura delle esigenze di elaborazione, visualizzazione e utilizzo in ambienti virtualizzati. Per chi segue l’evoluzione del software libero, sarà particolarmente importante distinguere i traguardi architetturali dai risultati verificabili nell’uso quotidiano. La presentazione tecnica e i materiali pubblicati dagli sviluppatori costituiscono riferimenti utili per valutare l’avanzamento senza confondere le funzionalità pianificate con quelle già disponibili.

Il valore strategico di Nova risiede nella possibilità di rendere più coerente il rapporto tra lo sviluppo dei driver e il kernel Linux ufficiale. Per aziende, sviluppatori e amministratori di sistema, questo percorso potrebbe aprire nuove opportunità di manutenzione e integrazione, purché l’implementazione raggiunga un livello adeguato di affidabilità.